Le misure messe in campo per esprimere il voto in sicurezza

La Spezia - In riferimento alle operazioni di voto per le consultazioni referendarie e regionali in programma domenica 20 dalle 7 alle 23 e lunedì 21 settembre dalle 7 alle 15, l’amministrazione comunale ricorda le misure messe in atto finalizzati al voto in tutta sicurezza.



In tutti i seggi elettorali sarà possibile accedere esclusivamente se dotati di mascherina di protezione delle vie respiratorie, è fatto divieto assoluto di assembramento dentro e fuori le sedi di votazione, è prevista la sanificazione delle mani prima dell’ingresso nei seggi tramite sanificatori messi a disposizione ed è prevista una nuova sanificazione delle mani prima di ricevere la tessera elettorale.



Gli operatori dei seggi, quindi presidenti e scrutatori, verranno dotati, così come prevedono le vigenti disposizioni normative, di mascherine, guanti e gel igienizzante.



La pulizia e la disinfezione delle parti comuni dei seggi, come per esempio corridoi o servizi igienici, verranno effettuate prima, durante e dopo le operazioni elettorali.



Le Forze dell’Ordine oltre a presiedere i seggi garantendo l’ordine pubblico saranno chiamati anche a regolarizzare gli ingressi così da evitare, in tutti i 96 seggi presenti sul territorio comunale, eventuali o possibili assembramenti, vietati in tutte le zone della città.



Si informa inoltre che il 22 settembre 2020 gli uffici anagrafici resteranno chiusi al pubblico per consentire lo svolgimento della fase finale delle operazioni elettorali di competenza del Comune.