Le congratulazioni del sindaco ai nuovi sottosegretari Stefania Pucciarelli e Andrea Costa

La Spezia - “Le mie più vive e sincere congratulazioni ai due nuovi sottosegretari del Governo Draghi, Stefania Pucciarelli sottosegretario alla Difesa e Andrea Costa sottosegretario alla Salute – dichiara il sindaco Pierluigi Peracchini – che il nostro territorio esprima ben due sottosegretari è un orgoglio per la nostra Città e Provincia, una grande opportunità e un riconoscimento alla buona politica che si coltiva in Liguria.



La nostra Città vanta eccellenze nel settore della Difesa, comparto strategico di sviluppo e di occupazione sulle quali l’Amministrazione in questi anni ha sempre investito: sono certo che la senatrice Pucciarelli, a cui vanno i miei migliori auguri di buon lavoro, continuerà a valorizzarle anche sul piano nazionale grazie al suo nuovo incarico, con l’obiettivo di lavorare anche sempre nell’interesse della Città.



Allo stesso modo, sono certo che Andrea Costa saprà rivestire in questo prestigioso incarico la grande competenza e capacità che ha sempre dimostrato negli anni portando avanti le istanze del territorio anche in questo momento così drammatico che stiamo vivendo dettato dall’emergenza Covid-19.



I miei migliori auguri per il loro nuovo incarico”.