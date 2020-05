Le associazioni affondano: "In Asl5 gestione disastrosa della Fase 1"

La Spezia - Seconda giornata consecutiva di lavoro per la quarta commissione consigliare. Si parla, come ieri, di sanità: di cosa è stata la Fase 1 dell'epidemia da Covid-19 e di cosa ci si aspetta dalla Fase 2. "Un'attività che crediamo sia utile alla città”, sottolineerà in premessa il commissario Roberto Centi che ha chiesto la convocazione sul tema a nome di tutta la minoranza. Questa volta in audizione ci sono i rappresentanti del Manifesto per la sanità spezzina, associazione che da anni si batte per migliorare il servizio al cittadino.

I punti critici toccati sono gli stessi snocciolati dai sindacati il giorno prima, tra cui eccessivo accentramento decisionale a Genova, nessun adattamento dei protocolli alla realtà locale, scarso ascolto delle istanze del personale sanitario. "Una gestione disastrosa della Fase 1, in cui ASL5 si è completamente sottomessa ad Alisa - attacca l'avvocato Rino Tortorelli -. In ASL4 hanno creato un ospedale Covid anche se nessuno gliel'ha imposto. Come Tribunale del Malato a livello regionale, in nessun altro territorio abbiamo ricevuto le segnalazioni che abbiamo ricevuto invece alla Spezia. Questa Regione deve mandare a casa la dirigenza dell'azienda sanitaria locale".

"Fino a fine febbraio, in Liguria come in altre regioni, non si erano ordinati i dispositivi di protezione, i tamponi ed i reagenti. Ci siamo fatti trovare disarmati di fronte all'epidemia. Neanche dopo i casi di Codogno abbiamo capito cosa fare. In Veneto per esempio hanno trovato soluzioni tempestive", rincara il dottor Pier Aldo Canessa, ex primario a Sarzana. Anche il pneumologo ritiene un grave errore non aver indicato uno degli ospedali come centro di destinazione esclusiva per i positivi Covid. "Pare che la mortalità per infarti sia triplicata in questo periodo - aggiunge il dottor Lorenzo Cozzani -. Questo significa che la gente non è più andata all'ospedale, se non per motivi strettamente impellenti, per paura di trovarsi a contatto con l'epidemia e rischiando la salute con patologie anche gravi".



Dalle webcam della maggioranza si cerca di deviare dalla gestione locale il mirino dei toni critici. Patrizia Saccone accusa il governo di aver tardato nel dichiarare la chiusura e aggiunge che "se qui i numeri ci dicono che non abbiamo avuto un picco epidemiologico come in altre parti della regione, è perché siamo stati bravi". Ma dalla minoranza si affonda: "Perché le tre T (testare, tracciare, trattare) non vengono applicate nella nostra ASL? Perché si continuano a trovare sanitari positivi anche oggi?", chiede Federica Pecunia. Lorenzo Forcieri sottolinea la necessità di stilare un piano d'azione per la Fase 2 o, se esiste, di poterne venire a conoscenza. Massimo Lombardi chiede se sia oggi utile designare un ospedale Covid nel caso il contagio riparta.

Si innesca la bagarre polemica. Federica Paita, che si dice colpita dai toni catastrofici, chiede retoricamente di avere i numeri di "quanti i pazienti Covid non sono stati accolti in ospedale. Quanti sono stati costretti a trasferirsi in altre regioni per venire curati?". "E' sempre colpa della Regione o si può parlare anche delle scelte del governo?", aggiunge Lorella Cozzani. Fabio Cenerini invita infine i commissari di minoranza ad andare "in procura invece di richiedere dieci commissioni consigliari tutte uguali per sentirsi dire sempre le stesse cose. Chi ha un ruolo pubblico si rechi alla Procura per fare denuncia piuttosto".

"Chi pensa che una commissione come questa sia uno spreco di soldi, può non parteciparvi facendo risparmiare ai cittadini il loro gettone di presenza", ribatte Jessica De Muro. Toni alti per Massimo Caratozzolo: "Se tutti dicono le stesse cose, non vi viene il dubbio che sia perché avete sbagliato?!”. Il presidente Marco Frascatore riesce a canalizzare la contesa su binari di dialogo con abilità proprio quando la contesa sembra pronta ad incendiarsi. Si riparte con gli interventi. Umberto Maria Costantini considera: "L'epidemia è stato un fatto eccezionale che ha colpito tutti. Nessun Paese si è dimostrato pronto ad affrontarla, forse Germania o Russia. Magari loro sono stati più pronti a livello di governo. Le critiche per cercare di affondare una parte politica sono poco mature in questo momento in cui ci sono ancora ferite aperte".



Tocca allora di nuovo agli auditi. Che per prima cosa difendono la propria indipendenza intellettuale. "Il nostro è un ragionamento in equidistanza e la critica va alla gestione tecnica - sottolinea Tortorelli -. La prova è che abbiamo citato il Veneto, che ha una maggioranza dello stesso colore di quella ligure, come esempio da prendere. Ma le criticità ci sono state e non si possono tacere. Abbiamo scontato evidenti disorganizzazioni: pensate solo alla delibera di ASL5 che spostava pazienti Covid all'Alma Mater, respinti da questa quando la decisione era già stata presa".

Il fatto di non aver destinato il San Bartolomeo, più spazioso e moderno architettonicamente, un ospedale solo Covid torna come peccato originale. "Un ospedale solo Covid serviva a permettere agli altri pazienti di andare in sicurezza in ospedale per curare tutte le altre patologie - ribadisce Canessa -. L'ASL4 lo ha fatto, Genova lo ha fatto. Oggi stabilire un ospedale solo Covid non ha senso perché ci sono pochi pazienti. Ma ha senso, per il presente e per il futuro, avere un nosocomio sempre Covid-free e un reparto dove dirottare i 'sospetti positivi' sia alla Spezia che a Sarzana. Il tampone nel 30% dei casi dà un falso negativo, questo è bene ricordarlo. Questo deve spingere a prudenza".

E ancora: "Giusto mantenere i pre-triage di fronte ad entrambi i pronto soccorso. E poi in ospedale dovrebbero arrivare solo i pazienti gravi, mentre la malattia va combattuta direttamente sul territorio. Per questo servirebbero delle task force Covid che possano andare a domicilio a fare tamponi e test. E infine serve personale addetto al tracciamento per scoprire eventuali focolai, personale che non deve essere per forza sanitario". Il succo è che al vertice ci vuole "una direzione sanitaria capace e forte, preparata in questo tipo di problematiche. Il direttore sanitario dell'ASL4 è un igienista clinico e ha particolari competenze. Noi nella nostra ASL5 non abbiamo neanche una direzione sanitaria con un primario. Queste sono le cose di cui abbiamo bisogno in questa provincia", conclude Canessa .

"Mi occupo di sanità dal 2011 e ho criticato ogni parte politica - dice Cozzani -. Dico che chi è convinto che la sanità spezzina vada bene o è in malafede, o è male informato. Pensavo che la pandemia avrebbe aiutato a unirci in un'unica battaglia a favore del territorio. Imperia ha il nostro numero di abitanti ma un budget sanitario più alto del 30%: più personale, più posti letto e più risorse economiche. Servirebbe che tutti i rappresentanti spezzini si facessero portavoce di questa battaglia a Genova per portarci alla pari delle altre ASL regionali, indipendentemente dalla propria collocazione politica".