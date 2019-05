Lavoratrice Acam licenziata, il Pd:"Si tengano insieme rispetto delle regole e diritto al lavoro”

La Spezia - "Iren avvii la procedura di rettifica del provvedimento di licenziamento della lavoratrice di Acam ambiente". A chiederlo la consigliera comunale Dina nobili unitamente ad Andrea Stretti e Luca Liguori, membri della direzione Pd che in una nota proseguono: “Misura sproporzionata rispetto all’entità del danno, nn può passare il messaggio che un fatto così modesto possa innescare una conseguenza così grave sul destino di una persona”.

"E’ il senso della sentenza emessa dal giudice del tribunale del lavoro - si legge nella nota -, che in merito ai fatti, parla chiaramente di giudizio di eccessività della sanzione espulsiva rispetto all’entità del danno. Il testo dello statuto dei lavoratori, modificato dalla Fornero, dichiara Andrea Stretti, non consente però al giudice di intimare all’azienda l’obbligo del reintegro ma leggendo la sentenza si comprende chiaramente l’enorme ingiustizia subita dalla lavoratrice. Non è solo una questione di diritto, ma soprattutto di civiltà, di democrazia, di dignità. La condotta sbagliata, sottolinea Liguori, va punita, non v’è dubbio, ma il provvedimento oltre ad essere sanzionatorio e tutelare l’azienda, deve contenere anche una finalità riabilitativa ed educativa per il lavoratore e per tutta la comunità. Non può esserci alcuna giustizia di fronte a una misura così esasperata del provvedimento. Ci uniamo alle tantissime iniziative di istituzioni e sindacati, avviate a sostegno della lavoratrice licenziata e rivolgiamo con fiducia un appello al neo Segretario del Partito Democratico, Nicola Zingaretti, affinchè si adoperi con la direzione della Holding di Reggio Emilia, per riportare la vicenda su binari di legittimità e buon senso, tenendo insieme rispetto delle regole e diritto al lavoro. Si avvii al più presto un’iniziativa parlamentare per modificare la legge, norma che rischia di far pagare al più debole il prezzo più alto".

"Iren è stata accolta dalle Istituzioni e dal territorio spezzino con soddisfazione e fiducia - concludono -, questa vicenda non le fa onore, va nella direzione opposta al processo di integrazione e di consolidamento del rapporto tra una grande Holding, come Iren e il nostro territorio. Confidiamo moltissimo nel contributo che Nicola Zingaretti saprà dare a tutela della lavoratrice licenziata, è una brutta questione ma che si può concludere positivamente, una battaglia di giustizia e di diritto che possiamo e dobbiamo vincere tutti".