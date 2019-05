Lavoratice Acam licenziata, il Pd si prepara a presentare mozioni in tutti i consigli comunali

La Spezia - Ancora una volta il Pd manifesta la propria vicinanza alla lavoratrice di Acam Ambiente.

Dopo aver preso atto che il giudice del lavoro ha dichiarato illegittimo il licenziamento della lavoratrice, a seguito di una segnalazione avvenuta dall’assessore all’Ambiente nonché dipendente della società, e che la lavoratrice non è stata reintegrata, riteniamo inaccettabile che una società a maggioranza pubblica partecipata dai Comuni della nostra provincia non reintegri una lavoratrice licenziata in maniera illegittima". Lo afferma il coordinamento provinciale del Partito democratico, intervenendo sugli ultimi rivolti della vicenda resa nota nei mesi scorsi da CDS.



"La legge - prosegue Pecunia - permette di sostituire il reintegro con un indennizzo di alcune mensilità, ma è fuori dubbio che una società a maggioranza pubblica non possa considerarsi alla stregua di una società qualsiasi. Coinvolgeremo per questo tutto il Partito democratico provinciale affinché venga presentata nei consigli comunali una mozione per impegnare i sindaci a chiedere ad Iren di reintegrare la lavoratrice", concludono da Via Lunigiana.