Largo Escrivà e le polemiche. Botta e risposta tra M5s e Fratelli d'Italia

La Spezia - "Si ritiene doveroso precisare che nè il vescovo nè la Curia sono mai stati consultati in merito alla decisione di intitolare uno slargo a Josemaría Escrivá De Balaguer. Inoltre, il vescovo è stato presente all'intitolazione, semplicemente in quanto invitato, com'è di consuetudine per tutte le iniziative proposte dalle Istituzioni Pubbliche". E' quanto si legge in una nota della curia vescovile in merito alle vicende legate a Largo Escrivà che negli ultimi giorni hanno infiammato la polemica. Dall'ultima commissione, riportata da Città della Spezia giovedì scorso (qui), i toni non si sono placati.

Appreso quanto affermato dal vescovo, oggi, sono intervenuti sia il movimento Cinque Stelle che i consiglieri di Maggioranza di Fratelli d'Italia. Nella nota, firmata da Donatella Del Turco e Jessica De Muro del M5s si legge: " Le bugie hanno le gambe corte. Infatti, durante la commissione garanzia e controllo in cui l’assessore alla toponomastica Paolo Asti ha affermato che relativamente alla procedura per intitolare largo Escrivà al fondatore dell’Opus Dei, il sindaco Pierluigi Peracchini si sarebbe informato sul parere del Vescovo, ottenendone una risposta favorevole. Su questa vicenda purtroppo si aprono scenari inquietanti, che coinvolgono il primo cittadino spezzino e la Curia vescovile. Il sindaco ha veramente chiesto il parere del vescovo? Da quanto afferma quest’ultimo sembrerebbe proprio di no, come si evince dal comunicato della Curia. In pratica, poiché la suddetta commissione bloccava l’intitolazione, supportata anche da una gran parte dell’opinione pubblica, perfino in ambito cattolico, il sindaco avrebbe inventato la storiella del parere vescovile favorevole, venendone clamorosamente smentito. E tutto questo con una giunta e una maggioranza che, strette in uno stato di soggezione gerarchica, ricordano penosamente le figure allegoriche della fiaba di Andersen, in cui un re gira nudo perché nessuno osa dirgli che non indossa niente. Ma noi, che non siamo in soggezione e, in nome e per conto dei cittadini spezzini, chiediamo verifiche concrete sui comportamenti di chi li amministra, lo possiamo tranquillamente gridare: “Il re, signori, è nudo!”



Non è tardata la reazione di Fratelli d'Italia in una nota firmata dai consiglieri di maggioranza Frijia, Manucci, Parodi “Il dibattito futile e strumentale sull’intitolazione di vie slarghi ed altro apertosi in città ci annoia e soprattutto in un momento in cui le persone fanno fatica a trovare lavoro, ad arrivare alla fine del mese e dove è forte la preoccupazione della persone sulla manovra economica di un governo nazionale che sarà lacrime e sangue, ci sembra veramente inopportuno. In Comune i consiglieri comunali di Minoranza invece di occuparsi dei veri problemi della gente sprecano tempo e denaro per parlare di uno slargo che sfidiamo il 90% della popolazione spezzina a sapere dove è e soprattutto se ritiene il tema prioritario per la sua vita quotidiana”. Così dichiarano i consiglieri comunali di Fratelli d’Italia Frijia e Manucci insieme al Coordinatore provinciale di FDI Davide Parodi che continuano: “sinceramente a noi queste futili polemiche ci stanno stancando. Fratelli d’Italia in questi mesi si è occupata di cose concrete: Jus Soli, referendum su 4 proposte di legge che riguardano il tetto alle tasse in costituzione, elezione diretta del presidente della repubblica, prevalenza delle leggi nazionali su quelle Europee e abolizione dei senatori a vita. Possiamo solo dire che la cittadinanza ha risposto benissimo, con code al gazebo per firmare tutte le nostre iniziative politiche”.

“Noi ci occupiamo dei problemi concreti delle persone, non facciamo discorsi insulsi per gettare fumo negli occhi ai nostri concittadini relativamente ad iniziative che di fatto non hanno alcun effetto positivo sulla vita delle persone. Sarà per questo motivo che il nostro partito è sempre più in alto nel gradimento della gente: concretezza e coerenza queste sono le parole chiave dell’agire di Fratelli d’Italia. Tutto il resto è fuffa utile ad alcuni rappresentanti politici espressione di non si sa quali movimenti, se di destra o di sinistra, se civici o politici, per avere un pochino di spazio sui giornali locali, esponenti politici che di fatto non dicono e soprattutto non fanno mai nulla di utile per lo sviluppo della città e per migliorare le condizioni di vita degli spezzini”, concludono i 3 esponenti del partito di Giorgia Meloni.



