Largo Escrivá spacca anche il consiglio, ma il sindaco non molla

La Spezia - Un consiglio comunale ricco di prime volte, quello di ieri. Ha infatti fatto il suo esordio il gruppo Giovanni Toti La Spezia, composto da Enzo Ceragioli e Andrea Biagi nel ruolo di capogruppo. Inoltre per la prima volta il gruppo Pd si è trovato a contare su soli tre membri: è stato ufficializzato, infatti, anche l'addio di Federica Pecunia (non presente alla seduta) al Partito democratico.

E alti cambi di casacca andranno a concretizzarsi nei prossimi mesi.



Un consiglio che è un cantiere aperto, dunque, e che ha ripreso i lavori dopo la pausa estiva osservando prima di ogni altra cosa il mantra delle interpellanze, che ha affrontato temi che vanno dal Puc a Fincantieri, dalle buche sui marciapiede al nuovo ospedale, dalla toponomastica alle fognature e alla raccolta dei rifiuti.

Ma il climax della serata, per l'attualità dell'argomento e per la presenza di alcuni contestatori dell'amministrazione tra il pubblico, è stato quello della discussione dell'urgenza per una mozione sull'intitolazione di uno slargo a Josemaria Escrivá, fondatore dell'Opus Dei la cui figura è stata messa in discussione nel corso della giornata di ieri dal consigliere Massimo Caratozzolo, dall'Anpi e da Rifondazione comunista che lo ritengono espressione di messaggi sessisti, omofobi, guerrafondai e a sostegno del franchismo.

"Vogliamo una toponomastica al femminile!" recitava un cartello, mente su altri manifesti comparivano i nomi di tutte le donne che meriterebbero di essere ricordate nelle targhe della toponomastica spezzina, da Rita Levi Montalcini in poi...



A presentare i motivi dell'urgenza del documento firmato da gran parte della minoranza è stato proprio Caratozzolo: "Questa proposta ha diviso la nostra comunità e dunque è un tema di interesse. E inoltre l'intitolazione avverrà il 27 settembre e dunque vorremmo se ne parlasse ora e si mettessero i paletti per il futuro, in fatto di intitolazioni. Perché quella di Escrivá è una figura divisiva anche all'interno della stessa comunità cattolica. Da parte sua si sono registrate posizioni antifemministe e si è pronunciato a favore del franchismo. In una città come la nostra, fortemente antifascista, perché dobbiamo scivolare su un tema così divisori? Le nostre strade dovrebbero essere intitolate a personalità di indubbio valore... E poi non capiamo cosa c'entri il fatto che Escrivá sia passato dal Passo del Bracco... Anche Moana Pozzi ci sarà passata nel corso della sua vita, ma non per questo stiamo pensando di intitolarle una strada. In casa ho tanti simboli religiosi - ha concluso Caratozzolo disponendo sul suo banco una serie di statuine raffiguranti la Madonna e alzando il tono della voce -, ma un sacerdote così non mi rappresenta".

"San Josemaria Escrivá - ha esordito il sindaco Pierluigi Peracchini nell'argomentare la posizione contraria alla richiesta di urgenza - è stato tre volte alla Spezia, transitando per il Bracco. Inoltre è falso dire che si sia espresso contro la donna: nell'Opera ci sono tante donne. Ed è falso anche sia stato pro Franco, anzi molti suoi collaboratori sono stati arrestati a causa delle loro idee. Ghettizzare chi ha messo il lavoro come primo valore della vita sarebbe una forma di fascismo, anche perché in questa città vedo strade dedicate a responsabili di eccidi. Siamo disposti a parlare a tempo debito e nelle sedi competenti dei criteri per l'intitolazione di strade e piazze, ma facciamolo con rispetto per la verità".

Al momento del voto, con la maggioranza compatta nel dire no all'urgenza, non si è andati nemmeno lontanamente vicini ai tre quarti dei voti a favore richiesti e l'aula è passata ad affrontare le delibere di giunta già licenziate dalle commissioni consiliari competenti.