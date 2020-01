Laboratorio analisi Iren, Raffaelli: "Si faccia chiarezza"

La Spezia - Sul dibattito relativo al laboratorio di analisi di Iren interviene anche il consigliere comunale del Partito democratico Marco Raffaelli che ha preparato un’interpellanza nella quale all’amministrazione: quali sono i motivi del trasferimento, quale sarà il destino dei lavoratori oggi impiegati nel servizio, e se verranno o meno ricollocati ad altre mansioni sul territorio – se sì, quali. Raffaelli chiede anche: “Come verrà espletato il servizio qualora la sede dovesse trovare collocazione in luogo distante dal territorio e Se non si ritenga deleterio per il servizio e dannoso per i lavoratori, a fronte dei motivi sopra esposti, il trasferimento; e se non ritenga pertanto utile intervenire, per quanto può, al fine di impedire tutto ciò, o per lo meno limitarlo, chiedendo il mantenimento della sede sul territorio almeno per i servizi essenziale e richiesti durante i casi di urgenza”.

Per Raffaelli tutto parte dall’annunciata chiusura, poi smentita dalla Iren stessa, dei laboratori di analisi delle acque presso gli uffici di Acam, per trasferire i controlli in altra sede; sicuramente fuori provincia. “Dopo la fusione tra Acam ed Iren, all’interno del laboratorio svolgono il proprio lavoro 7 dipendenti della Iren Laboratori. L’opinione comune esprime sul servizio giudizi molto positivi, soprattutto in merito alla celerità ed alla qualità; aspetti garantiti anche in presenza di richieste urgenti”.

“Uno spostamento della sede - dice Raffaelli - pregiudicherebbe sicuramente l’aspetto della velocità con la quale si forniscono le risposte ai cittadini ed alle Amministrazioni; andando cosi a minare, di riflesso, anche la qualità stessa del servizio. Inoltre, lo spostamento in un luogo distante da Spezia creerebbe poi grossi disagi agli attuali impiegati che si vedrebbero trasferita, da un giorno all’altro, la sede di lavoro. Infine, Nulla si sa in merito alla futura sede del laboratorio, ne al destino dei lavoratori che oggi trovano ivi occupazione”.