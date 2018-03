La tessera elettorale? Sì, è ora il momento di cercarla

E se non la trovate o avete esaurito lo spazio per il timbro, ecco l'orario dell'Ufficio elettorale del Comune della Spezia.

La Spezia - In occasione delle elezioni politiche previste per domenica 4 marzo 2018 l’ufficio elettorale del Comune della Spezia, al fine di evitare affollamenti nei giorni della votazione, invita gli elettori a verificare, per tempo, se sono in possesso della tessera elettorale e ricorda che:



1) le operazioni di voto si svolgeranno domenica 4 marzo 2018 dalle ore 7,00 alle ore 23,00;

2) per esercitare il diritto di voto, insieme alla tessera elettorale, si dovrà esibire un documento di riconoscimento.

3) se la tessera elettorale si è deteriorata o è divenuta inutilizzabile per esaurimento spazi, l’elettore si dovrà recare all’Ufficio Elettorale per ottenere un duplicato, presentando l’originale e un documento di identità.

4) in caso di smarrimento della tessera elettorale, l’elettore dovrà chiedere all’Ufficio Elettorale un duplicato.



L’ufficio elettorale rimarrà aperto per il rilascio delle tessere elettorali non consegnate a domicilio e dei duplicati venerdì 2 marzo e sabato 3 marzo 2018 dalle ore 8.00 alle ore 18.00 e poi domenica 4 marzo 2018 ininterrottamente dalle ore 7.00 alle ore 24.00. Per il rilascio delle carte d’identità, oltre al normale orario di servizio, l’Ufficio Anagrafe resterà aperto domenica 4 marzo 2018 ininterrottamente dalle ore 7.00 alle 23.00



L’Amministrazione comunale comunica inoltre la chiusura degli uffici dei Servizi Demografici di lunedì 5 marzo 2018 (a parte l’ufficio decessi). Inoltre solo per il giorno 5 non sarà possibile neanche ricevere le domande di iscrizione per asili e nidi comunali.

In occasione delle elezioni, inoltre l’ufficio di igiene e sanità pubblica rilascerà i certificati medici riguardanti gli elettori fisicamente impediti e/o non deambulanti o affetti da gravi infermità che intendono esercitare il diritto di voto a mezzo di accompagnatore o presso le sezioni elettorali esenti da barriere architettoniche, secondo il seguente orario di apertura:



sede di Via Fiume n. 137 – La Spezia

sabato 3 marzo 2018 dalle ore 9.00 alle ore 11.00 Dott. Paita

domenica 4 marzo 2018 dalle ore 9.00 alle ore 11.00 Dott.ssa Di Capua



I certificati saranno rilasciati gratuitamente.



recapiti ASL: tel. 0187-534551

fax 0187-534552

e-mail: igiene@asl5liguria.it