La sveglia di Melley: "Basta rinvii e tatticismi, si decida alleanza e programma"

La Spezia - "Siamo a fine febbraio, si vota alle elezioni regionali a fine maggio. Cioè tra tre mesi. Toti gongola senza un candidato dello schieramento avversario, senza uno schieramento avversario, senza un programma di governo serio ed alternativo rispetto ai disastri compiuti dal centrodestra durante questi cinque anni. Dopo il caos verificatosi nel 2015 il popolo del centrosinistra, la gente che continua a votare i partiti ed i movimenti civici che si riconoscono nel perimetro politico del centrosinistra è stufa e stanca di aspettare. E penso che lo stesso valga per la gente, l’elettorato che sostiene il Movimento 5 Stelle. Basta rinvii e tatticismi". La sveglia arriva da Guido Melley, capogruppo di Leali a Spezia che alle ultime Comunali si era candidato a sindaco in una lista civica di centrosinista: "Se accordi di alleanza elettorale devono esserci vengano fuori, altrimenti il centrosinistra - non solo il Pd ma tutto il campo del centrosinistra - venga allo scoperto e finalmente si esca da una posizione irresponsabile di attesa. Le principali forze politiche si confrontino velocemente. Emerga finalmente un candidato serio, capace, autorevole e soprattutto non divisivo. Venga condiviso e presentato un programma di governo all’altezza di una Regione che non può dipendere per la sanità dalla colonizzazione lombarda, che deve impegnare idee, strategie e risorse per lo sviluppo della industria non inquinante, della portualita’, del turismo. Siamo a fine febbraio. Ora basta".