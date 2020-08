La squadra arancione si presenta in piazza: i cinque candidati della lista Toti

La Spezia - Con la presentazione di questo pomeriggio in Piazza del Bastione prende ufficialmente il via la campagna elettorale dei candidati al consiglio regionale della lista Toti. Rigorosamente con dettagli arancioni, sul palco insieme allo stesso Giovanni Toti sono saliti l'assessore uscente alle Infrastrutture, all'Ambiente e alla Protezione civile Giacomo Giampedrone, Eliana Bacchini, Erica Braida, Daniela Menini e Fausto Rossi.



"Abbiamo lavorato bene e ci confrontiamo con le urne per raccoglierne i frutti. Il nostro lavoro ha fatto bene sia per La Svezia che per la Liguria, ne siamo convinti. Siamo una squadra forte, non solo come lista ma anche come coalizione", ha detto Giampedrone alla stampa, prima dell'inizio della cerimonia di presentazione condotta dal sindaco di Beverino, Loris Figoli.



"Dopo cinque anni siamo qui per continuare a cambiare la Liguria. Nel 2015 - ha ricordato Toti, affiancato dal sindaco Pierluigi Peracchini e dall'onorevole Manuela Gagliardi - è nata un'esperienza unica, che è stata modello per il Paese, dove oggi il centrodestra è tornato compatto. Abbiamo costruito un'alleanza che va oltre i partiti. In cinque anni in Regione siamo passati dal 30 per cento dei voti di allora, all'80 per cento delle amministrazioni liguri guidate dal centrodestra. Penso a Genova, Savona, Sarzana e La Spezia, città cardine dello sviluppo ligure. Il nostro lavoro è stato riconosciuto e qui, in questa provincia, c'è in qualche modo la casa di questo progetto politico, che è stato tessuto connettivo tra i partiti, ha agevolato e smussato le posizioni all'interno della coalizione. Sono convinto che anche questa campagna si concluderà con il medesimo risultato. I sondaggi che ci danno in forte vantaggio mi lusingano, ma i voti si contano il 21 settembre", ha concluso con un briciolo di scaramanzia Toti.