La soddisfazione di Parodi e Manucci per l'ingresso di Costantini in Fratelli d'Italia

La Spezia - Viva soddisfazione da parte del coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia, Davide Parodi, e dal consigliere regionale, Sauro Manucci, per l'ingresso del consigliere comunale Umberto Maria Costantini all'interno del gruppo del partito di Giorgia Meloni a Palazzo Civico: “Fratelli d’Italia cresce; proprio in queste ore particolarmente delicate per il nostro Paese, siamo felici di coinvolgere Umberto nel nostro gruppo e di poter così aumentare il nostro apporto nell’amministrazione della città, con una linea politica fatta di idee e progetti coerenti, responsabili e patriottici”.