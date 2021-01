La sinistra unita: "Convergenza su Lombardi ha funzionato"

La Spezia - “Auguri di buon lavoro a Dina Nobili, Giacomo Cappiello, Simone Regoli e Massimo Lombardi. Siamo certi che sapranno rappresentare al meglio le istanze del centrosinistra in Consiglio Provinciale.” Così i gruppi politici e partiti del centro sinistra Articolo 1, Leali a Spezia/Lista Sansa, Linea Condivisa e Rifondazione Comunista, che continuano: “la nostra convergenza su Massimo Lombardi ha funzionato; l'elezione di quattro consiglieri, la coesione dimostrata tra i soggetti politici del centro sinistra, sono ottimi risultati. Adesso lavoreremo assieme per valorizzare lo strumento del Consiglio Provinciale, per la difesa e la tutela dell’ambiente e del territorio, per la ricostruzione del Ponte di Albiano, per un piano di manutenzione straordinaria della viabilità provinciale, un piano pluriennale di interventi in materia di edilizia scolastica, e la riorganizzare del sistema di trasporto pubblico locale e scolastico.”