La sinistra torna a chiedere la chiusura della sede di Casapound

La Spezia - "Esattamente un anno fa presentavamo un esposto all'autorità giudiziaria per richiedere la chiusura della sede neofascista spezzina di Casapound, che ritenevamo essere una provocazione intollerabile per il nostro territorio e un rischio concreto per l'incolumità dei cittadini.



Siamo stati facili profeti. Oggi abbiamo avuto la conferma della bontà della nostra azione, dato che la questura ha rivelato come siano stati proprio alcuni militanti di Casapound gli autori dell'aggressione al ragazzo spezzino avvenuta in pieno centro lo scorso sabato.



Nell'esprimere solidarietà alla vittima del vile pestaggio, ribadiamo come sia assolutamente necessario che si prendano immediati provvedimenti per chiudere una volta per tutte le sedi neofasciste cittadine, assicurando alla giustizia questi criminali pronti a seminare odio, violenza, razzismo per le vie della nostra città".



Rifondazione Comunista Sp

Sinistra Italiana Sp

E' Viva - La Sinistra Sp