La quarta gamba del centrodestra è pronta: `Nostra proposta rafforza Peracchini`

I consiglieri Costa, Tarabugi e Costantini annunciano l'adesione alla nuova creatura moderata capitanata da Lupi.

La Spezia - La chiamano già da tempo la quarta gamba del centrodestra. Moderata, popolare, cattolica, annoverabile come il... centro di un centrodestra che ha nella Lega l'esatta parte opposta della trincea, con la rediviva Forza Italia da una parte, a conservare l'elettorato storico berlusconiano, e Fratelli d'Itali dall'altra, per captare la componente di un elettorato più nazionalista e conservatore. E così Andrea Costa (Capogruppo), Marco Tarabugi (Vice Capogruppo) e Umberto Costantini, tutti eletti a giugno in consiglio comunale, spiegano le ragioni che hanno portato La Spezia Popolare ad aderire a Noi con l’Italia, la creatura fondata da Maurizio Lupi all'indomani dall'uscita da Area Popolare: "E’ la sintesi di un percorso iniziato nel 2016 e che ha consentito a Pierluigi Peracchini di ottenere uno storico risultato, come quello di vincere il Comune della Spezia alle amministrative del maggio 2017 - dicono Costa, Tarabugi e Costantini - E’ la conferma che la nostra proposta moderata all’ interno della coalizione di centrodestra è un valore aggiunto e garanzia di buona amministrazione”.



"Come ha giustamente affermato l’amico Maurizio Lupi, nostro punto di riferimento e oggi neo coordinatore nazionale di Noi con l’ Italia - continuano i consiglieri di La Spezia Popolare-Noi per l’Italia - questo progetto ha messo insieme proposte e idee diverse, da quella liberale a quella più cattolica, per dare più forza alla coalizione di centrodestra” .

“Insieme al nostro assessore all’Ambiente Kristopher Casati - concludono Costa, Tarabugi e Costantini - abbiamo impostato un percorso fatto di ascolto, concretezza e trasparenza che si pone l’obiettivo di portare avanti un lavoro attento alle tematiche locali e finalizzato alla risoluzione dei problemi ereditati della nostra città come, ad esempio, gli interventi di pulizia straordinaria e l’impostazione di un sistema di raccolta rifiuti flessibile e puntuale che sia al servizio dei cittadini e non il contrario”.