La Spezia - Maggiore sicurezza in Via Fiume e le strisce pedonali con i led potrebbero rivelarsi una soluzione ottimale. La proposta arriva dal Movimento cinque stelle in consiglio comunale, rappresentato dalle consigliere Donatella Del Turco e Jessica De Muro.

Le due consigliere pentastellate spiegno: “Le strisce pedonali normalmente installate nella nostra città conservano lo stato di visibilità ottimale solo per un breve periodo e negli ultimi tempi in altre città si sta diffondendo una nuova tecnologia led per gli attraversamenti pedonali. Tale tecnologia garantisce una maggiore sicurezza al transito pedonale dal momento che illumina il passaggio dei pedoni. Alcune vie cittadine sono scorrevoli e favoriscono un andamento più spedito del traffico ma allo stesso modo risultano frequentemente transitate dai pedoni (per esempio Via Fiume all'altezza della Stazione Centrale) l'applicazione della tecnologia led darebbe maggior sicurezza ai pedoni in transito”.

Dunque per le due consigliere invitano il sindaco e la giunta: “Ad attivarsi al fine di installare le strisce pedonali a tecnologia led negli attraversamenti pedonali che ritiene inizialmente più opportuni suggerendo di valutare proprio l'attraversamento pedonale in Via Fiume all'altezza dell'uscita del Park Stazione diventato molto frequentato dai turisti e molto pericoloso per tutti i pedoni e a valutare il successivo diffondere della medesima tecnologia in altri punti nevralgici del traffico”.