La proposta di Teja: "Più suolo pubblico e a titolo gratuito"

La Spezia - Il consigliere comunale spezzino Oscar Teja (Gruppo Toti - Forza Italia) ha presentato un'interrogazione che guarda al mondo di tutte quelle realtà cittadine del settore bar ristorazione con dehors che, presto o tardi, dovranno riprendere le loro attività. "Questi esercizi dovranno sottostare alle restrizione che verranno imposte per garantire la sicurezza dei clienti, a questo proposito dovranno ridurre il numero dei tavoli. Ho chiesto pertanto all'Amministrazione Comunale se intende promuovere, al momento della Fase 2 di 'ripartenza' le più opportune iniziative utili a supportare e sostenere la ripresa di tutte queste attività commerciali come ad esempio concedere a titolo gratuito o a canone simbolico ulteriore occupazione di suolo pubblico, ove possibile", spiega Teja illustrando il contenuto della sua iniziativa politica.



"L'ampliamento delle superfici concesse come suolo pubblico - prosegue - rispettererà le condizioni di sicurezza e potrà creare condizioni tali da non penalizzare né il Comune né gli imprenditori. Questa mia richiesta s'inserisce all'interno di una più ampia strategia mirata a sostenere in tal modo l’imminente fase di ripartenza economica e sociale, tenuto conto del fatto che la stagione turistica è alle porte".