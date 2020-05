La proposta di Rosson e Medusei: "Fondi dell'autorimessa per sanificare bus e fermate"

La Spezia - Parte dal capogruppo della Lega in Provincia con Alessandro Rosson insieme all’assessore alla sicurezza Gianmarco Medusei la proposta di destinare almeno 200mila euro della somma ricavata dalla vendita dell’autorimessa provinciale (€ 900.000,00) per interventi anti-covid sui trasporti pubblici.

Gli esponenti della Lega, hanno chiesto di investire queste risorse, depositando uno specifico ordine del giorno in Provincia, nella sanificazione dei bus e delle fermate dei mezzi di trasporto pubblico, utilizzando a supporto dei verificatori ATC anche un servizio di steward che garantisca la sicurezza nella salita e discesa dai mezzi pubblici e l’utilizzo obbligatorio della mascherina per i passeggeri.