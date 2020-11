La proposta di Pecunia e Nobili: "Stanze degli abbracci anche nelle Rsa spezzine"

La Spezia - "La proposta formulata da Italia Viva al Comune di Genova e accolta da tutto il consiglio comunale, di consentire in sicurezza agli anziani ricoverati nelle RSA di poter abbracciare i familiari è davvero un segnale importante in un momento così difficile per la vita di moltissime famiglie". Lo scrivono in una nota le consigliere comunali e rappresentanti di Italia viva la Spezia Federica Pecunia e Dina Nobili che propongono di esportare lo stesso modello anche nello Spezzino. In una nota spiegano: "Infatti è evidente che mai come oggi la parte più debole della nostra società, quella delle persone anziane, debba essere tutelata. E che al di là delle cure sanitarie, fondamentali per garantire loro una decorosa qualità di vita, gli affetti della famiglia costituiscano parte importante delle loro condizioni psicofisiche. Poter, anche dietro un telo, sentire il contatto di un parente rappresenta tutto per chi vive in una condizione di paura e solitudine perché magari da mesi non può ricevere nessuna visita".

"Un'esperienza che ha già visto luce nella provincia grazie all' intuizione di Don Mario Perinetti, Presidente del consorzio "Campo del Vescovo", che ha già predisposto una soluzione per le strutture che gestisce, per fare si che i suoi ospiti abbiano tra le cure anche questo momento - conculdono -. Chiederemo sulla scorta di questo esempio all'assessore del Comune Capoluogo, di adoperarsi affinché anche nelle strutture residenziali del nostro comune si possano creare le "stanze degli abbracci". È un impegno che tutti insieme dobbiamo prenderci nei confronti di chi ha dedicato la propria vita a noi e oggi per colpa di questo virus non riusciamo a ricompensare come vorremmo nel dimostrare loro tutto il nostro affetto".