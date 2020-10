La proposta del Pd per il trasporto pubblico: "Pullman privati per le corse nelle ore di punta"

La Spezia - “Recentemente è stata introdotta la possibilità di affiancare al servizio del trasporto pubblico i mezzi per il trasporto di persone delle aziende private.

Ci pare una scelta sensata, preso atto di alcune criticità che il settore del Tpl ha mostrato in termini di rispetto delle disposizioni di sicurezza contro la propagazione del virus.

Anche nella nostra città ci sono situazioni allarmanti, che rischiano di rendere inutili gli sforzi ed i sacrifici che si sono fatti e che si stanno facendo.

Ad esempio sono tante le testimonianze dei cittadini che vedono passare lungo Viale San Bartolomeo gli autobus pieni di persone, sopratutto durante gli orari di entrata ed uscita dei lavoratori dei cantieri navali.

Non è più accettabile. Di fronte a delle difficoltà oggettive da parte di Atc non si è fatta polemica. Ma nel momento in cui vengono fornite delle soluzioni e delle alternative occorre mettersi in moto immediatamente per ristabilire condizioni di sicurezza.

Peracchini e Casati si attivino per accordarsi con le imprese che, in questo momento, per ovvi motivi, non stanno operando, al fine di affiancare alle corse degli autobus di Atc quelle dei pullman privati”.



Marco Raffaelli

Luca Erba