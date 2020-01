La proposta del M5S su prodotti sfusi e alla spina si avvia a diventare legge regionale

La Spezia - "C'è stata piena sintonia d'intenti con l'assessore competente Benveduti e tutti i suoi uffici: passata giovedì scorso in III Commissione e oggi in Consiglio regionale, la mia proposta di legge per la promozione di attività commerciali di vendita di prodotti sfusi e alla spina - dichiara il consigliere regionale Fabio Tosi, primo firmatario della proposta -. La Regione Liguria si dota così di uno strumento prezioso che, nel solco anche di quanto già fatto a livello nazionale con il 'Decreto Clima' dal nostro ministro Sergio Costa, incentiva nuove modalità di vendita (e dunque di consumo) di prodotti alimentari e detergenti".



"Ritengo sia un passo importante che non solo affronta la sempre più delicata questione ambientale (innegabile che oggi si debba ridurre quanto più possibile la produzione di imballaggi e contenitori monouso, che poi devono essere smaltiti), ma che dà una mano concreta ai commercianti. Con questa legge, infatti, aiutiamo i negozi di vicinato (le botteghe tradizionali, per intenderci), offriamo opportunità di diversificazione dell’offerta e, ultimo ma non meno importante, agevoliamo il comparto agricolo per i prodotti a km 0, premiando così anche le eccellenze del nostro entroterra".



"Oltre ai vantaggi per i piccoli negozianti, questa legge è preziosa anche per il consumatore, poiché permette di risparmiare sulla spesa (non dimentichiamo, infatti, che l'imballaggio pesa per il 10% sul prezzo finale del prodotto acquistato). Superando la logica deleteria dell'usa e getta, poi, daremo un grande contributo per la salvaguardia dell'ambiente, riducendo la diffusione e la dispersione di materiale plastico e diminuendo la produzione di rifiuti", aggiunge Tosi.



"La proposta di legge, sottoscritta da tutti i colleghi di Gruppo, testo al quale siamo arrivati grazie all'ottimo lavoro del mio staff, è stata votata oggi in Consiglio regionale ed è passata all'unanimità", conclude il consigliere Tosi.