La presentazione del libro edito da Altaforte spostata nella Mediateca Regionale

La Spezia - Dopo le vibranti proteste della sinistra spezzina nei confronti della decisione di concedere gli spazi della Biblioteca Beghi - intitolata al prefetto della Liberazione - all'associazione culturale Lo Scirè per la presentazione di un libro edito dalla casa editrice Altaforte, vicina a Casapound, l'amministrazione ha deciso di revocare il permesso per motivi di "ordine pubblico" e di proporre il trasferimento nella Mediateca Regionale.



"Ciò che sta accadendo è al limite della legalità - scrive Francesco Carlodalatri, coordinatore spezzino di CasaPound -. Le motivazioni dell'amministrazione fanno acqua da tutte le parti. Credo che sia vergognoso cedere alle minacce di un'opposizione mossa soltanto dall'odio politico revocando un permesso regolarmente concesso per la presentazione di un libro, in un luogo mai più adatto di una biblioteca."



"Ci teniamo comunque a dire che per noi non fa nessuna differenza. Una sala vale l'altra, ciò che conta per noi è presentare il nostro libro è poter esprimere la nostra in merito di sovranità ed Europa - conclude Carlodalatri -. Anzi. Ci teniamo a ringraziare la sinistra spezzina per l'enorme pubblicità gratuita fornita in questi giorni, e rinnoviamo, a chiunque sia interessato all'argomento trattato o semplicemente sostenga la libertà di stampa ed espressione, l'invito per questo sabato, alle ore 16, nella nuova location in Via Firenze 53."