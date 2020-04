La politica vuole risposte da Asl, di tre richieste ne andrà in porto una?

La Spezia - La sanità è al centro della vita di tutti noi da sempre, ma è solamente in momenti come questo (o, in generale, quando veniamo toccati da vicino) che le dedichiamo davvero attenzione. Lo stesso non si può certo dire per la politica, che di sanità si occupa da sempre visto che rappresenta uno dei comparti di massima spesa per il bilancio statale e la maggioranza assoluta di quello regionale (oltre il 70 per cento). Il problema è che per certi versi se ne occupa anche troppo, ma questa è un'altra storia.



Nelle ultime settimane, con l'arrivo di un virus che ha dato vita a un focolaio a centinaia di chilometri di distanza trasformandolo via via in epidemia e poi in pandemia, la politica ha dapprima atteso che il comparto sanitario prendesse le misure all'emergenza in atto, ma poi ha iniziato ad occuparsi direttamente della gestione del contagio da Covid-19: i problemi che venivano via via registrati in ogni parte d'Italia, della Liguria e della provincia non consentivano più di stare a guardare in silenzio. E il fatto che prima o poi si svolgeranno le elezioni regionali è stato il più classico dei volani.

Sta di fatto che, concentrando lo sguardo sullo Spezzino, la politica ha iniziato a parlare tra sé e sé, senza però mai avere la gioia di ricevere una risposta dalla dirigenza della Asl 5. Una fatica nella quale anche la stampa è riuscita solo a spizzichi e bocconi.



E mentre anche la magistratura iniziava a drizzare le antenne per mettere a fuoco quello che era e stava accadendo nelle Rsa, ma anche nell'organizzazione delle strutture ospedaliere e nella gestione dei test, hanno iniziato a fioccare le richieste di audizione da parte della politica spezzina.

La prima nota è stata quella dell'opposizione in consiglio comunale alla Spezia, dove i membri del centrosinistra hanno avanzato la richiesta di un consiglio comunale straordinario sul tema, convocando Daniela Troiano, direttore generale della Asl spezzina.

Della richiesta si è parlato nel corso della conferenza dei capigruppo che è andata in scena ieri pomeriggio, dopo una riunione di maggioranza. Il centrodestra compatto ha fatto notare che nel corso di un consiglio comunale straordinario "aperto" la parola a terzi può essere concessa solamente durante una sospensione dell'assemblea e il sindaco Pierluigi Peracchini ha sostenuto che in un momento di grande lavorio per la Asl non sarebbe possibile imporre una data all'ospite che la minoranza voleva invitare. Meglio chiedere la disponibilità e riaggiornarsi alla prossima settimana.

Voci di corridoio suggeriscono però di escludere la partecipazione dei vertici Asl al consiglio comunale spezzino e la motivazione ufficiosa sarebbe che a quel punto ognuno dei 32 consigli comunali della provincia potrebbe rivendicare il diritto di ascoltare le parole dei manager sanitari.

E' invece una certezza il fatto che il presidente della IV commissione, Marco Frascatore, abbia inviato una convocazione al direttore Troiano affinché partecipi a una prossima seduta di commissione. Un tentativo di racchiudere il dialogo in un contesto più ristretto e meno caotico (soprattutto vista la necessità di dover svolgere il meeting in maniera telematica), sul quale però pochi scommettono, visto che la stessa Asl ha disertato tutte le ultime richieste, anche quando la situazione era certamente meno complessa, anche se si parlava di un argomento topico come il cantiere del nuovo ospedale.



Assume dunque tutti i contorni dell'ultima speranza la richiesta che il sindaco Peracchini ha inviato ad Asl in qualità di presidente della Conferenza dei sindaci, il consesso che raccoglie i sindaci della provincia. Già altre volte, con certo poca eleganza istituzionale, Asl ha declinato l'invito. La speranza è che in questo caso qualcuno si presenti. E chissà che non sia un portavoce di Alisa, l'agenzia ligure sanitaria, soggetto che ha accentrato molte delle decisioni prese negli ultimi tempi in riva al Golfo.