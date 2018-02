La più anziana elettrice spezzina ha quasi 107 anni

Due ragazzi compiranno il diciottesimo compleanno proprio il 4 marzo. Sono 535 i nuovi cittadini chiamati alle urne. Calano ancora gli aventi diritto: 71mila.

La Spezia - Ci sono due ragazzi che festeggeranno il compleanno alle urne. Sono i più giovani elettori spezzini alle prossime politiche del 4 marzo 2018, giorno in cui l'Italia rinnoverà il proprio parlamento e loro celebreranno il diciottesimo compleanno. Tra i due neo cittadini elettori e una signora che compirà 107 anni a giugno, ci sono quasi novant'anni di differenza. E' lei l'elettrice con più "esperienza" tra quelle iscritte alle liste elettorali del capoluogo. Nacque sotto Giolitti e quando l'Italia affrontò le prime elezioni libere dopo la Seconda guerra mondiale, il 18 aprile del 1948, aveva quasi 37 anni.

Alla prossima tornata elettorale troveremo a votare per la prima volta ben 535 nuovi elettori, divisi tra 302 ragazzi e 233 ragazze. Questi, sommati agli altri aventi diritto al voto, portano il numero totale di elettori spezzini a 71.146 unità; 33.391 uomini e 37.775 donne. I maggiori di 25 anni, che potranno quindi votare anche per il senato, ammontano a 66.491 individui; chi si esprimerà solo per la camera sono invece 4.665 elettori.



Le scorse elezioni del 2013 furono caratterizzate dal record negativo di aventi diritto al voto sia per Camera che Senato, rispettivamente 73.262 e 68.726. Numeri che seguono il calo demografico avviato a cavallo degli anni Settanta e da allora ancora in atto: siamo ben lontani dai 100.655 votanti alla Camera dei deputati dell'elezioni del 1983 e dagli 88.504 che decisero chi mandare al senato nel 1968.

Dando un occhio invece più ampio all'intero territorio italiano, complessivamente i cittadini italiani chiamati alle urne erano, al 30 giugno 2017, 51.2 milioni, di cui 24.8 milioni di uomini e 26.4 milioni di donne. Di questi, 4.2 milioni sono gli elettori stimati residenti all’estero. I giovani, invece, che per la prima volta saranno chiamati a votare, sono oltre 500mila.