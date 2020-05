La minoranza spezzina: "Toti commissaria la Asl, ma passiamo dalla padella alla brace"

La Spezia - "Dopo una difesa formale e alquanto scomposta nell’audizione della commissione sanità del nostro Comune, il presidente Toti ha dato il benservito alla commissario straordinario di Asl 5, togliendole ogni potere sulla gestione dell’emergenza Covid. Il provvedimento è esteso anche alle altre Asl e al San Martino. Questa tardiva presa di distanza del presidente costituisce la più evidente dimostrazione della validità delle denunce da noi fatte a più riprese e del fatto che non è vero che “tutto andava bene”. Solo così si spiega un atto così straordinario e grave". Lo affermano in una nota i gruppi consiliari di opposizione Italia viva, Leali a Spezia, Movimento cinque stelle, AvantInsieme, Partito socialista italiano, Spezia bella forte e unita e Spezia bene comune, commentando l'ordinanza emessa dall'assessore regionale alla Salute, Sonia Viale.



"Il problema è che i direttori e commissari delle Asl sono stati silurati e sostituiti da un altro commissario straordinario (il direttore di Alisa) che, a sua volta, non ha finora certo dato prova di grandi capacità e di efficienza, sia nella gestione dell’emergenza Covid, sia in quella dell’ospedale Felettino. Pensiamo si possa davvero dire che si è passati dalla padella alla brace. Forse, presidente Toti, sarebbe stato meglio “commissariare anche il commissario” e magari sostituire anche l’assessore alla sanità con qualcuno anche solo leggermente più capace e meno presuntuoso ed arrogante. Solo così i cittadini spezzini e liguri potrebbero forse cominciare ad essere meno preoccupati per la loro salute", concludono dall'opposizione spezzina.