La minoranza sbotta e fa saltare il consiglio comunale

Al momento dell’appello i banchi dell’opposizione si sguarniscono e viene a mancare il numero legale.

La Spezia - E’ il vicepresidente Frascatore e non Giulio Guerri a guidare l’assemblea del consiglio comunale che inizia con un appello che si rivela da subito a due poco faticoso visti i diversi assenti sui banchi dell’opposizione. Per la verità l’uscita di scena della minoranza è compatta e tutto finisce in 5 minuti netti. Fra chi non c’era dall’inizio e chi si è presentato uscendo dall’aula prima del fischio d’inizio, uno dei primi a parlare e’ Lorenzo Forcieri che spiega il senso dell’ammutinamento. Una sorta di ultimatum alla maggioranza: “Ho sempre ricercato la collaborazione in questi mesi - - dice l’ex senatore - invece c’è stata un’inspiegabile rigidità in particolare a proposito della discussione sui tempi del bilancio. Aspetti che poi ti fan passare la voglia. Da qui la decisione di stasera, mi auguro che i rapporti si ritrovino”. Con l’opposizione è rimasto fuori dalla sala consigliare anche Massimo Baldino. Il conteggio ha sentenziato che non c’erano i numeri per proseguire e tutto e’ sfumato in pochi minuti. Sfilando fuori da palazzo civico Paolo Manfredini spiega: “Il compito del mantener valida la seduta appartiene alla maggioranza”. Non ci sta Fabio Cenerini: “In programma si dovevano discutere mozioni, in particolare quella sull’appalto del verde presentata da loro stessi. Per questo non ha senso far mancare il numero legale. Se vuoi farlo attendi il giorno che si discuterà del bilancio. Allora potrà avere un senso”.