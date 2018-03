La minoranza Pd: "Voltare pagina, insieme"

Chiedono ancora una volta che si proceda alla nomina del segretario dell’Unione Comunale della Spezia: "Altrimenti facciamo da soli".

La Spezia - Il negativo risultato elettorale del 4 marzo 2018, per il Partito Democratico, è solo l'ultimo di una serie, inaugurata dalle elezioni regionali del 2015 e proseguita con le elezioni comunali del 2017. La prima cosa da fare, riteniamo debba essere un'analisi serena e severa della sconfitta, cercando di comprenderne le ragioni. Denunciammo a suo tempo come in maniera semplicistica la maggioranza interna avesse attribuito la perdita della guida della Regione e del Comune capoluogo a responsabilità di altri. Dicevamo che si stava realizzando una pericolosa separazione tra Pd e società, tra vertice e base, politica e sociale. Purtroppo i risultati ci dicono che la crisi di rappresentanza che denunciavamo si è manifestata in modo ancora più profondo di quanto in allora noi stessi avevamo percepito. Pensiamo che oltre al dato nazionale ci siano dei dati locali che abbiano accentuato questa divaricazione tra vertice del partito e società civile.



Ancora oggi appare incomprensibile che dopo la sconfitta in Comune della Spezia non ci sia stata una assunzione di responsabilità da parte del vertice del partito, del perché a distanza di così tanti mesi dalla celebrazione del Congresso sia stata ostacolata l'elezione del segretario dell'Unione Comunale, del perchè non si sia voluta una segreteria provinciale aperta al contributo di tutto il partito. Da ultimo, la gestione delle candidature per la Camera ed il Senato da parte del segretario nazionale ha dimostrato la totale incapacità di coinvolgere nelle liste non solo quella parte

di società civile che in passato eravamo stati capaci di rappresentare, ma anche la volontà di escludere del tutto militanti, dirigenti, iscritti Pd che non fossero aderenti alla linea politica del segretario.



Con le dimissioni annunciate da parte del segretario nazionale il Pd volta pagina, deve farlo. Questo avvicendamento, come avviene a livello nazionale riteniamo debba avvenire a tutti i livelli di governo del partito. Pensiamo che nessuno possa ritenersi immune da responsabilità, anche se chi ha guidato la Federazione ne porta oggettivamente il peso maggiore. Per queste ragioni chiediamo la rapida convocazione di un nuovo congresso. Vogliamo, per rispetto del responso delle urne, dare un segnale chiaro di discontinuità e di volontà di cambiamento. Lo chiederemo a gran voce in ogni occasione che ci viene data, a partire dalla prossima riunione della Direzione provinciale. Per le medesime ragioni chiediamo ancora una volta che si proceda alla nomina del segretario dell’Unione Comunale della Spezia. Se anche questo appello dovesse cadere nel vuoto siamo pronti ad autoconvocare l’organismo competente e procedere all'elezione con un procedimento dal basso. Chiediamo a tutto il partito, quindi, di voltare pagina. Subito, insieme.



Dems La Spezia