La maggioranza: "In commissione il solito teatrino della sinistra"

La Spezia - "Anche questo pomeriggio le opposizioni di centro sinistra non si sono smentite, e anziché approfittare della grande disponibilità del Presidente della Regione Giovanni Toti e dell’Assessore regionale alla Sanità Sonia Viale venuti in commissione per porre le basi per un dialogo costruttivo a favore della comunità spezzina, hanno preferito mettere in scena il solito teatrino dei professionisti della politica".

Lo afferma in una nota il gruppo del centro destra in consiglio comunale a commento della commissione sanità di oggi pomeriggio.

"Avrebbero potuto porre domande puntuali e utili anche al dibattito - proseguono i consiglieri di centro destra - ma le opposizioni di centro sinistra sono cadute in preda al solito livore pur di attaccare ad oltranza il Presidente e l’Assessore regionale, speculando sulla sanità facendo finta che al Governo, a Roma, non ci siano i loro partiti di appartenenza. Si replica il copione della sinistra andato in scena sulle OSS: su quel tema, è stato proprio il Governo sostenuto dalla sinistra a bocciare la legge regionale che avrebbe potuto risolvere il loro annoso problema con l’assunzione, dopo che avevano montato ad arte un consiglio comunale vergognoso, strumentalizzando e illudendo i lavoratori. Con lo stesso schema, oggi ripropongono una speculazione politica sulla sanità spezzina ancora in emergenza coronavirus, anziché levarsi il cappello davanti a chi, ogni giorno, è in trincea a combattere il virus. Gli spezzini meritano di più con i soldi pubblici che la politica spende in commissioni e consigli straordinari", concludono.