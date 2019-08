La lista civica di Guerri: "Bus Atc, un altro impegno mantenuto"

La Spezia - Riceviamo dalla lista civica 'Per la nostra città con Giulio Guerri'



La lista civica "Per la Nostra Città con Giulio Guerri" non può che accogliere con grande soddisfazione l'arrivo dei primi nuovi autobus acquistati da Atc Esercizio. Negli anni passati, il nostro fondatore e rappresentante in Consiglio Comunale Giulio Guerri ha denunciato con forza le condizioni vetuste del parco mezzi di Atc ed è stato il primo a fare emergere e contestare il fatto che l'azienda, anziché procedere ad un vero rinnovo dello stesso parco mezzi, avesse comprato bus usati, vecchi anche più di dieci anni. Giudichiamo quindi positivamente il nuovo corso della gestione di Atc Esercizio, che va proprio nella direzione da noi fortemente caldeggiata (e indicata fra i punti del nostro programma) di un reale e radicale rinnovamento dei mezzi a disposizione del nostro trasporto pubblico, cosa che significa un miglioramento in termini di qualità e sicurezza del servizio offerto agli utenti, un importante passo avanti nella tutela dell'ambiente e anche un indubbio beneficio d'immagine per la nostra città. Con lo sblocco della pratica relativa ai nuovi mezzi appena consegnati è stato inaugurato un percorso - sul quale nei giorni scorsi abbiamo fatto il punto con il presidente Bianchi durante un incontro a Rebocco - che porterà all'acquisto di 23 nuovi mezzi entro il 2019, 26 nel 2020 e 30 nel 2021 e che costituisce la spina dorsale di un piano industriale che consentirà ad Atc Esercizio di osservare i requisiti per il mantenimento del servizio in house, evitando scenari di privatizzazione e garantendo una prospettiva di rinnovamento del servizio. Possiamo chiaramente parlare anche in questo caso di un ulteriore importante impegno mantenuto nei confronti dei cittadini.