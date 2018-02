La lista "Insieme" si è presentata anche a Sarzana

La Spezia - Ieri al Circolo Barontini di Sarzana si é tenuta la presentazione dei candidati della lista Insieme, in coalizione con il Pd ma come ha tenuto a dire anche Prodi "con un suo programma autonomo di forte ispirazione ulivista".

Alla manifestazione hanno partecipato i candidati della lista Insieme alla camera Barbara Moretti Vice Sindaco a Luni che ha incentrato le sue proposte come candidata sulla questione giovanile e femminile e in particolare sulla differenza retributiva e culturale che esiste ancora sui luoghi di lavoro tra maschi e femmine.

Hanno partecipato anche i candidati all'uninominale del Pd, Juri Michelucci per il Senato e senatore Massimo Caleo per la Camera.

Nella manifestazione si sono affrontati i vari temi nazionali, ma anche temi locali come quello della tenuta di Marinella. Si é tenuto a ribadire che il primo punto deve essere la salvaguardia dei livelli occupazionali e a questo proposito nei prossimi giorni si cercherà di capire fino in fondo le motivazioni che hanno spinto il presidente Volpi ad avanzare nel merito una proposta.