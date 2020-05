La letalità spezzina da Covid? "Con più tamponi fatti, dati più affidabili"

La Spezia - “Perché questo alto tasso di letalità sul territorio spezzino?”. La domanda la pone il commissario Roberto Centi durante la commissione che ospita i sindacati dei medici e degli infermieri per fare il punto sulla Fase 1. La risposta è che un quadro davvero esaustivo si avrà solo quando tutti i dati saranno stati raccolti e analizzati. "E' una valutazione difficile in questa fase, bisognerà aspettare la fine della pandemia - spiega il dottor Salvatore Barbagallo, presidente provinciale dell'ordine dei medici -. Di certo sappiamo che la letalità è strettamente legata al fattore età: tra gli ottantenne il tasso di letalità è del 30% circa, mentre tra i ventenni è ben al di sotto dell'1%".

C'èpoi il peso del dato anagrafico. "La nostra è una delle regioni più anziane d'Italia e di questo va tenuto conto. Come del fatto che scontiamo la questione delle risorse economiche che ci vengono corrisposte dal livello regionale, in un rapporto non costante rispetto al dato anagrafico della popolazione", spiega Barbagallo.

Tanti anziani, pochi fondi. Ma la statistica è anche figlia di come i dati vengono raccolti, ammonisce la dottoressa Michela Ardini, segretaria ANAAO. "C'è un rapporto tra la letalità apparente e il numero di tamponi fatti. Più malati vengono scoperti, sintomatici e asintomatici, e più la percentuale di decessi diminuisce. Non abbiamo avuto la possibilità in Italia di andare a scovare tutti i positivi rispetto ad altre parti d'Europa. Altro fattore è quello di chi si va a testare. Se si indaga soprattutto una fascia a rischio, come gli anziani, questo alza la percentuale di letalità”.