La giovane Pellegrini completa la lista spezzina di Forza Italia-Liguria popolare

La Spezia - “Oggi mettiamo un altro importante tassello al nostro progetto e completiamo la lista a La Spezia – dichiara il presidente di Liguria Popolare Andrea Costa - la candidatura dell'amica Elisabetta Pellegrini porterà un grande valore aggiunto alla lista che abbiamo costituito insieme agli amici di Forza Italia”.



“E’ per me motivo di grande gioia e soddisfazione vedere una giovane ragazza che si mette a disposizione per il futuro della propria comunità e che può rappresentare uno stimolo per i suoi coetanei a fare politica, quella con la P maiuscola – prosegue Costa – Elisabetta Pellegrini è laureata in Scienze del Turismo e lavora nell'azienda di famiglia. Dal 2019 ricopre il ruolo di assessore a bilancio e turismo nel Comune di Riccò del Golfo. Questa candidatura come le altre già proposte rafforza la nostra visione e il metodo utilizzato nella scelta dei candidati in quanto la maggior parte di loro hanno avuto o hanno ruoli amministrativi. Questo perché crediamo che l’esperienza sia un valore aggiunto. Il cambiamento non per forza è positivo, laddove vi sono competenza e preparazione, basti pensare ai danni provocati dall’inesperienza che sono sotto gli occhi di tutti”.



“Con la candidatura di Elisabetta Pellegrini, di Roberto Italiani e del sottoscritto si completa la presenza dei popolari all'interno di questa alleanza con Forza Italia - conclude Costa -. L'obiettivo che ci siamo prefissati è quello di dare più forza ad un'offerta politica autenticamente moderata”.