La fazione pro Caratozzolo: "Questa maggioranza non ci rappresenta, Guerri ne prenda atto"

La Spezia - Continua la guerra fratricida all'interno della lista Per la nostra città con Giulio Guerri. Se all'interno della Sala del consiglio comunale la confusione sul futuro del gruppo composto dal capogruppo Massimo Caratozzolo e dal presidente del consiglio Giulio Guerri è ancora tutto da scrivere, tra gli ex candidati e i sostenitori del movimento civico è chiarissima la frattura che ha portato a creare due fazioni.

A nome di quella che sostiene l'uscita dalla maggioranza di Caratozzolo, l'ex candidata Rita Casagrande ha inviato una email alla stampa "per far sapere a tutti, cittadini e amministratori che, vista la diatriba in corso tra i due appartenenti alla lista - scrive -, riteniamo giusto che il consigliere Caratozzolo voglia uscire da una maggioranza che non rappresenta lui e quindi noi che facciamo parte del suo gruppo. Ovviamente sappiamo anche che, essendo capogruppo, dovrà portare con sé il gruppo e quindi sappiamo che in questo modo il presidente Guerri dovrà uscire con lui - sostiene Casagrande -. Le cose, quindi, stanno a questo modo: se a Guerri non interessa che questa maggioranza ci metta in difficoltà con l’approvazione di provvedimenti contrari al programma della lista, noi preferiamo di gran lunga essere rappresentati dal consigliere Caratozzolo che, non sentendosi più rappresentato da questa maggioranza, come noi d’altronde, vuole passare all’opposizione, ponendosi fuori da questa maggioranza che non ci rappresenta più da molto tempo".



Oltre a Rita Casagrande sottoscrivono la lettera:

Anna Maria Barini, (ex candidato)

Luigi Tartaglione, (ex candidato)

Fabio Vistori, (ex candidato)

Alfonso De Maria, (ex candidato)

Anna Maria Monteverdi, (Attivista Comitato Piazza Verdi)

Serena Spinato, ((Attivista Comitato Piazza Verdi)

Roberto Aluisini, (Attivista)

Franco Arbasetti, (Attivista Quartieri del Levante)

Antonella Coppelli, (Attivista)

Federico Bondielli,(Attivista)

Carlo Scetta, (Attivista )

Fabio Giacomazzi, (Attivista di Lega Ambiente )

Angelo Cretella, (Attivista Comitato Piazza Verdi)

Marina Godani. ((Attivista Comitato Piazza Verdi)

Luciano Rotondo, (Attivista Comitato Piazza Verdi)

Piero Galli. (Attivista)

Serena Galli. (Attivista)

Ravaioni Giovanni (Attivista Comitato Piazza Verdi)

Paola Oldoini. (Attivista Comitato Piazza Verdi)

Antonella Ricco, (Attivista)

Daniela Musto, (Attivista Melara)

Osvaldo Da Pozzo (Cittadino e Sostenitore)

Mirko Ferrarini, (Cittadino)

Olimpia Cecchi, (Attivista Comitato Piazza Verdi)

Antonello Cretella, (Cittadino e Sostenitore)

Gino Luvisotti,(Cittadino e Sostenitore)

Alessandra Crosa, (Cittadino)

Piera Campodonico,(Cittadino e Sostenitore)

Walter Martini, (Cittadino e Sostenitore)

Sandra Ferrazzano, (Attivista Comitato Piazza Verdi)

Luisa De Simone,(Cittadino e Sostenitore)

Massimiliano Battilani, (Cittadino e Sostenitore)

Serena Crastan, (Cittadino e Sostenitore)

Marco Gianninetti, (Cittadino e Sostenitore)

Lorenzo Cocchi, (Cittadino e Sostenitore)

Elisabetta Alfano, (Attivista )

Gianna Taverna, (Cittadino e Sostenitore)

Giusy Mazzitelli, (Cittadino e Sostenitore)

Anna Costa, (Cittadino e Sostenitore)

Jennifer Maddox, (Cittadino)

Michele Toccafondo, (Attivista)

Stefania Bonelli, (Attivista)

Lilia Ricco, (Cittadino e Sostenitore)

Michela Catoni, (Cittadina)

Antonio Augelli, (Cittadino e Sostenitore)

Laura Roggi, (Cittadino e Sostenitore)

Franca Rocchi , (Cittadino e Sostenitore)

Manuela Braccini, (Cittadino e Sostenitore)

Michele Toccafondo jr. (Attivista)

Anna Novelli, (Cittadino e Sostenitore)

Emanuele Rolando (Cittadino e Sostenitore)

Angelica Tavanti (Cittadino e Sostenitore)

Francesca Forapianti (Cittadino e Sostenitore)

Gabriella Besi (Cittadino e Sostenitore)

Mauro Bertagna (Cittadino e Sostenitore)

Claudia Bertanza, ( Cittadina)

Elvira Taverna, (Cittadino e Sostenitore)

Carla Battaini, (Cittadino e Sostenitore)

Giuseppe Bentivegna, (Cittadino e Sostenitore)

Luciano Danesi, (Cittadino e Sostenitore)

Roberto Morello (Cittadino e Sostenitore)

Eleonora de Somma, (Cittadino e Sostenitore)

Carla Castro, (Cittadino e Sostenitore)

Fiorenza Cipollini, (Cittadino e Sostenitore)

Maria Grazia Datteri, (Attivista spezzina)

Lucia Belmonte, (Cittadino e Sostenitore)

Sabrina Arca, (Cittadino e Sostenitore)

Rita Tesconi (Cittadino e sostenitore)

Roberta Sarti, (Cittadino e Sostenitore)

Eleonora de Maria, (Cittadino e Sostenitore)

Fabrizio Baldini, (Cittadino e Sostenitore)

Raffaella Mazzitelli, (Cittadino e Sostenitore)

Laura Folegnani, (Cittadino e Sostenitore)

Germano Rudisi (Cittadino Sotenitore)