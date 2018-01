La domanda: `La Asl va verso il commissariamento?`

La Spezia - Non c'è nessun caos, nella sanità spezzina. Lo ha sostenuto ieri l'assessore comunale alla Sanità Gianmarco Medusei nel corso del question time richiesto dai consiglieri della lista Leali a Spezia, Guido Melley e Roberto Centi. "La situazione della sanità spezzina - ha detto il capogruppo - è caratterizzata da molti anni da una serie di criticità molto serie riguardanti in particolare l'assetto dei reparti ospedalieri, con un progressivo depauperamento delle competenze mediche, dell'organizzazione sanitaria e della dotazione infermieristica. Stiamo assistendo a una programmazione deficitaria, che ha una responsabilità politica, da parte della giunta regionale, e gestionale, che ricade sui vertici della Asl spezzina. Riteniamo necessario approfondire la consistenza dei problemi che si leggono quotidianamente sulla stampa - ha proseguito con chiaro riferimento alle vicende che ruotano intorno alla nomina della direttrice sanitaria Maria Antonietta Banchero - attraverso audizioni al direttore generale e al collegio dei revisori. Ma prima di tutto questo chiediamo al sindaco c'è rischio di commissariamento della nostra Asl? Perché non ha convocato la Conferenza dei sindaci? Sindaco, si attivi per la nostra sanità, per ottenere risposte, al di là degli equilibri politici e di eventuali timori reverenziali".

"Non c'è alcun caos - ha risposto, come detto, Medusei -. Anzi, nella nostra Asl ci sono eccellenze: ricordiamo il Centro linfatico del San Bartolomeo e i due bollini rosa ricevuti dal Sant'Andrea recentemente. Abbiamo ricevuto una eredità pesante da parte del centrosinistra, come dimostra il fatto che a inizio 2017 una indagine del Sole24Ore collocava la nostra sanità al centesimo posto. Stiamo adoperandoci per risolvere i problemi: abbiamo preso i provvedimenti necessari e avviato i controlli sulla situazione che si è verificata qualche tempo fa in Geriatria".