La deputata Gagliardi a Villa Andreino per una visita istituzionale

La Spezia - "Ultimamente nella casa circondariale della Spezia si sono verificati degli episodi di aggressione ai danni di agenti della Polizia Penitenziaria, purtroppo la situazione è delicata in quanto i casi di violenza sono stati causati da detenuti con problemi psichiatrici. Il Ministero della Giustizia deve fare una riflessione attenta sulla presenza dei detenuti con patologie psichiatriche nelle carceri, in quanto non è ammissibile che il personale della Polizia Penitenziaria e gli altri operatori si trovino a lavorare in condizioni di straordinaria emergenza. Oggi come deputata del territorio sono andata a portare la mia solidarietà al personale della Polizia Penitenziaria e ho avuto un lungo colloquio con la direttrice, per cercare di capire come fornire il mio sostegno in un'azione parlamentare che possa aiutare a risolvere la situazione". Così la deputata di Cambiamo! Manuela Gagliardi commenta la visita odierna al penitenziario spezzino.