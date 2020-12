La conferma di Sorrentino: "Mi dimetto, buon lavoro alla giunta"

La Spezia - "Per motivi strettamente personali ho rassegnato le mie dimissioni, confermando al sindaco la mia stima e il mio appoggio alla sua amministrazione, augurandogli un proficuo lavoro per i prossimi anni, come ha sempre svolto, per il bene del nostro territorio e di tutti i cittadini, e auguro a tutti i miei colleghi assessori un buon lavoro di proseguimento di mandato - dichiara Anna Maria Sorrentino, ormai ex assessore a pianificazione territoriale / urbanistica, edilizia territoriale, demanio, portualità. – questi anni trascorsi nell’amministrazione sono stati fecondi e intensi, ringrazio il sindaco Peracchini e tutta la giunta per la preziosa collaborazione e tutti gli uffici comunali con i quali ho lavorato sempre in grande collaborazione e con grande soddisfazione.”



“Ho accettato le dimissioni rinnovandole la mia stima e ringraziandola per il grande lavoro svolto in questi tre anni e mezzo, sanciti da una grande sinergia con tutti gli altri assessori e gli uffici comunali - ha detto il sindaco Peracchini che temporaneamente assumerà le sue deleghe. - Tra i provvedimenti maggiormente rilevanti portati avanti dall’Assessore Sorrentino, che ringrazio per il lavoro svolto, vorrei ricordare l’attuazione del programma di valorizzazione delle fortificazioni e il loro accatastamento, il recupero dei sentieri storici e il Progetto Tramonti, gli accordi di programma con l’Autorità di Sistema Portuale e tutti i progetti di rigenerazione urbana e la valorizzazione di quelli esistenti, tra i quali l’attribuzione della destinazione di zona al servizio religioso di interesse urbano ubicato in località San Bartolomeo; la rigenerazione di ambiti urbani in condizioni di degrado urbanistico ed edilizio via Istria e quella sita in via Prosperi, via del Canaletto, Parco della Maggiolina.”