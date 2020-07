La città serra i ranghi per respingere l'assalto di Enel

La Spezia - E' il professor Alfonso Cristaudo, professore di medicina del lavoro dell'Univeristà di Pisa e direttore dell'unità operativa di Medicina preventiva del lavoro presso l'ospedale Cisanello, il consulente scelto dal Comune della Spezia per seguire la vicenda Enel. Lo ha annunciato l'assessore Kristopher Casati durante la riunione della commissione controllo e garanzia che doveva fare il punto su uno dei temi centrali per il futuro della città. Lorenzo Forcieri è il commissario di più lunga esperienza e la inquadra come “occasione storica, che va al di là delle nostre singole persone e ruoli politici. La Spezia ha tutti i sacrosanti motivi per dire un no ragionevole e ragionato ad una nuova centrale a turbogas. Abbiamo la necessità di mantenere l'unità per spuntarla contro un colosso mondiale come Enel”.

La conflittualità tra maggioranza ed opposizione rimane invece neanche troppo velatamente latente. L'ultima parola sulla centrale spetterà al governo, si sottolinea da una parte, mentre dall'altra si chiede se Comune e Regione stanno facendo tutto il possibile per far emergere la volontà del territorio. Sulla carta l'intero consiglio comunale è compatto nel non volere più produzione di energia elettrica da fonti fossili a Vallegrande. “Ma è il momento di passare dalle parole ai fatti – dice Marco Raffaelli che ha chiesto la convocazione a nome di tutta la minoranza -. Ci si sta strutturando dunque per presentare un documento al ministero che provi la non salubrità di una nuova centrale? E' possibile che l'assessore regionale Giampedrone non ritenga di venire a riferire alle commissioni competenti?”.



E qui si innesta la prima frizione. “La commissione controllo e garanzia serve a verificare che gli atti di indirizzo che l'amministrazione ha adottato vengano poi trasformati in atti amministrativi – dirà la vicesindaca Genziana Giacomelli -. Un assessore regionale non è tenuto a venire in un contesto come questo”. La minoranza però farà notare come loro avevano chiesto la convocazione delle commissioni ambiente e industria. “Dato che avevamo chiesto di convocare le commissioni pertinenti, lì l'assessore avrebbe fatto bene a presentarsi allora? - incalza Guido Melley -. Se sì, allora la maggioranza ha fatto male a non dare seguito alle nostre richieste. Un punto non banale, perché attiene alla regolarità del rapporto democratico tra maggioranza e opposizione. La domanda che ci facciamo è: ma la posizione della Regione Liguria oggi è ancora allineata a quella del Comune della Spezia? Per il 9 luglio, giorno del consiglio comunale straordinario su Enel, il sindaco ritiene di avere pronto un documento di osservazioni e farlo avere in anticipo a tutto il consiglio per poterlo consultare?”.

Giacomelli, che è anche assessora allo sviluppo economico, introduce con un lungo excursus i passi fatti dall'amministrazione per opporsi al progetto del gigante dell'energia. Mozioni e ordini del giorno dalla primavera 2019 ad oggi, ma soprattutto “la variazione del PUC adottata il 7 ottobre scorso, con cui abbiamo fatto il gesto più importante che era nelle nostre forze. Non sarà chiaramente l'atto finale, sennò la discussione sarebbe già conclusa, ma abbiamo dato un indirizzo che dice non si potranno insediare nuove realtà industriali impattanti in quella zona”. E sulla volontà di Genova di dare manforte alla Spezia. “Non posso rispondere per la Regione Liguria. Mi pare il consiglio regionale sia stato molto netto sul no, ma non posso aggiungere altro”.



Dall'opposizione si biasima la scarsa proattività nel trovare un'alternativa reale al progetto di Enel (ma Costantini ribalterà il discorso chiedendo alla minoranza di muoversi in questo senso). Investitori e capitali nuovi, non necessariamente da cercare altrove. “Come mai però non è stata costruita con i soggetti economici della città, una vera alternativa di utilizzo di quelle aree? Magari partendo da interessi locali?”, chiede Raffaelli. “Credo che le nostre aree siano molto appetibili da parte degli imprenditori della blue economy – spiega Giacomelli -. Ma questo scenario si potrà aprire solo quando ci sarà la certezza di poter utilizzare queste aree. In questo momento stiamo combattendo una battaglia diversa”.

L'insistenza stuzzica Fabio Cenerini, che rintuzza la polemica. “Si continua ad attaccare il Comune e la Regione, ma questa è una chiara competenza nazionale, ovvero del governo e del Ministero dell'ambiente – dirà -. Il Comune della Spezia ha fatto tutto il possibile per fermare la centrale a turbogas. Purtroppo si avvicina la campagna elettorale per le regionali...”. Prova a riportarla sul livello pratico Emanuele Corbani: “Fatta la variazione del PUC, c'è qualche ulteriore atto politico che possiamo presentare? Se continuiamo a disquisire su Regione, sindaco o governo, noi rimaniamo fermi mentre Enel va avanti in virtù del suo approccio industriale concreto”.



Tra le voci raccolte dalla commissione - da approfondire - anche la presenza di Ansaldo Energia, storica azienda genovese, come partner che Enel avrebbe già trovato per la costruzione della centrale. E poi ancora, il progetto di fare lì il nuovo stadio di calcio per sostituire il centenario Alberto Picco, forse una contropartita. O addirittura, riferisce Umberto Costantini, l'influenza della Cina entrata nell'azionariato dell'azienda su tutta la manovra con riflessi in qualche modo legati anche al porto container.

Il confronto si chiude con un richiamo all'unità politica da parte della maggioranza. Lo coglie ancora Forcieri, che prova a infondere un po' di energia: “Sono convito che se facciamo una battaglia tutti uniti, noi la possiamo vincere. Bisogna rivolgersi a governo e ministeri perché sono loro che dovranno decidere. Sono loro che dobbiamo portare a pensare a qualcosa di diverso per quell'area. Una centrale elettrica non è più in linea con la svolta che la Spezia vuole darsi".