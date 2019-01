La caccia al cinghiale può proseguire. Michelucci: "Seguito l'iter che avevo indicato"

La Spezia - "L'assessore Mai si è assunto le sue responsabilità come avevamo chiesto, ora l'ambito territoriale potrà prorogare la caccia al cinghiale fino al 31 gennaio". Lo rende noto il consigliere regionale del Pd Juri Michelucci.

"L'Ambito territoriale di caccia della Spezia ha ricevuto una nota esplicativa, un atto formale della giunta proprio come il sottoscritto sosteneva e chiedeva all’assessore Mai. Le polemiche sollevate da esponenti di destra che volevano il commissariamento dell'Ambito spezzino erano fuori luogo e strumentali. Il Pd era d'accordo sul prolungamento fino al 31 gennaio, ma se Mai si fosse assunto la propria responsabilità e firmasse un atto ufficiale per prolungare la stagione venatoria. Così è stato - conclude Michelucci - per cui ringrazio l'ambito spezzino per la correttezza dimostrata nello svolgimento delle sue funzioni".