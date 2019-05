La Spezia popolare, sopralluogo nelle scuole: "Via la copertura di eternit dal Cardarelli"

La Spezia - La Spezia popolare, con il consigliere capogruppo provinciale Francesco Ponzanelli e il consigliere provinciale Antonio Solari, della Commissione scuole, hanno visitato i plessi delle scuole provinciali dell’Istituto dei Geometri Cardarelli e dell’Istituto del Liceo Classico Costa. "Insieme ai tecnici e ai dirigenti provinciali - spiegano dal gruppo di centrodestra - abbiamo verificato i danni subiti da entrambe le strutture durante gli eventi calamitosi del 4 aprile scorso. Inoltre abbiamo rilevato e censito i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria che devono essere calendarizzati e attuati nel più breve tempo possibile. Questo sopralluogo rappresenta il punto di partenza per avviare altri necessari e fondamentali controlli di sicurezza in tutti gli altri plessi scolastici provinciali per verificare lo stato dei luoghi e per programmare in modo operativo i lavori necessari e urgenti che sono stati rimandati negli anni e mai attuati. I risultati saranno presto tangibili e manifesti in quanto i dirigenti provinciali sono già al lavoro insieme ai Consiglieri che hanno stilato una serie di interventi da eseguire subito con messa in opera e stanziamento finanziario urgente da parte della Provincia. In particolare, nell’Istituto Cardarelli abbiamo rinvenuto delle infiltrazioni che partono dal tetto e proseguono fino ad allagare la palestra; già da questo mese verranno calendarizzati i lavori per sanare questa situazione di disagio. Con l’occasione, verrà inoltre rimosso totalmente il tetto in eternit in modo tale da avviare un processo di ristrutturazione dell’intera copertura della struttura per garantire le forme di sicurezza e salute previste dalla normativa di legge che devono riguardare e tutelare tutti i cittadini ".