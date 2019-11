La Spezia popolare contro il "suo" Casati: "Avevamo chiesto di ascoltare i residenti di Via Sarzana"

La Spezia - "Con profondo rammarico apprendo dai quotidiani locali, la posizione, alquanto discutibile, della proposta dell'assessore alla Mobilità, Kristopher Casati, di ripristinare il doppio senso di marcia in Via Sarzana, zona Migliarina, sulla base di una petizione di circa 400 firme, promossa dai commercianti della zona, che sostengono essere utile per l'incremento delle loro attività". Esordisce così Umberto Costantini, capogruppo di La Spezia popolare, nel duro intervento di commento del provvedimento annunciato in mattinata da Palazzo civico (leggi qui).



"In qualità di capogruppo, d'accordo con i colleghi della Spezia Popolare, avevo sollecitato il nostro assessore di riferimento, e non solo, a verificare la possibilità di fare un passaggio con i residenti per valutare la bontà o meno dell'operazione in questione, ma l'articolo uscito fa intendere che agisce per suo conto, non rappresentando il nostro gruppo consiliare, ancora in attesa di discutere sul da farsi. La Spezia popolare, che rappresento, chiede tempo un confronto con i residenti che possa individuare soluzioni determinanti alla valorizzazione del quartiere, e che possano soddisfare ambo le parti. Per noi il confronto e la condivisione rimangono alla base della buona politica", conclude Costantini.



Normale dialettica politica, diranno i pompieri, ma sembra proprio che qualcosa tra l'assessore Casati e il gruppo consiliare composto da Costantini, Andrea Costa e Marco Tarabugi, si sia rotto. Una voce che circolava da settimane (aveva stupito, per esempio, l'assenza di Casati alla Festa di Liguria popolare a Beverino), ma che non aveva mai trovato conferme. Almeno sino a ora.