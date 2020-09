La Spezia per il taglio, "sì" sfonda nei piccoli comuni

La Spezia - E' un voto che si colloca a metà tra quello nazionale e quello del resto della Liguria. Anche alla Spezia sono i sentimenti anticasta a vincere nel referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari. Non è un plebiscito, ma in ognuno dei 32 singoli comuni la netta maggioranza va ai fautori della riforma. Grossomodo due elettori su tre dicono "sì" al rimpicciolimento del parlamento, che dalla prossima legislatura vedrà i deputati passare agli attuali 630 a 400, mentre a Palazzo Madama la popolazione sarà contenuta a 200 rappresentanti contro i 315 di oggi. Le percentuali: nella Provincia della Spezia i sì vincono con il 66,1% delle preferenze contro il 33,9% dei no. In Liguria il risultato è 63,8% contro 36,2%, mentre il dato italiano è 66,6% contro 33,4% quando mancano ancora 3mila sezioni da scrutinare su 61mila.

In provincia. Come altrove, è soprattutto nei piccoli comuni che il sentimento anticasta trionfa. Alla Spezia capoluogo, che vale quasi metà dell'intera provincia in fatto di sezioni, il sì si impone con il 64,2% contro il 35,8%. Il resto dei comuni più popolosi: a Sarzana è 63,4% contro 36,6%, ad Arcola è 68,8% contro 31,2%. La palma del comune più indeciso nello Spezzino va a Lerici dove la forchetta è più ristretta: 59,3% contro 40,7%. A Luni, quinto comune per dimensione, la vittoria più larga segna 71,8% contro 28,2%. Le ragioni del taglio convincono oltre il 70% dei partecipanti al referendum a Bolano, Carro, Follo, Levanto, Rocchetta Vara, Sesta Godano e Vezzano Ligure. Il successo più ampio a Pignone, dove il sì raggiunge oltre il 76%.



Referendum 2020

AMEGLIA 61,52% - 38,48%

ARCOLA 68,76% - 31,24%

BEVERINO 68,98% - 31,02%

BOLANO 70,93% - 29,07%

BONASSOLA np

BORGHETTO V. np

BRUGNATO 66,71% - 33,29%

CALICE AL C. 69,58% - 30,42%

CARRO 71,90% - 28,10%

CARRODANO 69,90% - 30,10%

CASTELNUOVO M. 69,02% - 30,98%

DEIVA MARINA 60,30% - 39,70%

FOLLO 72,33% - 27,67%

FRAMURA 65,61% - 34,39%

LA SPEZIA 64,21% - 35,79%

LERICI 59,29% - 40,71%

LEVANTO 71,07% - 28,93%

MAISSANA 68,98% - 31,02%

MONTEROSSO 62,34% - 37,66%

LUNI 71,82% - 28,18%

PIGNONE 76,27% - 23,73%

PORTO VENERE 65,34% - 34,66%

RICCO' DEL GOLFO 69,35% - 30,65%

RIOMAGGIORE 65,23% - 34,77%

ROCCHETTA V. 75,67% - 24,33%

S. STEFANO MAGRA 68,89% - 31,11%

SARZANA 63,43% - 36,57%

SESTA GODANO 70,46% - 29,54%

VARESE LIGURE 67,79% - 32,21%

VERNAZZA 68,76% - 31,24%

VEZZANO LIGURE 70,28% - 29,72%

ZIGNAGO np