La Spezia Popolare presenta una mozione urgente a sostegno delle attività commerciali

La Spezia - Il gruppo di La Spezia Popolare presenta in Consiglio comunale una mozione urgente a sostegno delle attività commerciali penalizzate dai provvedimenti restrittivi.

Andrea Costa e Umberto Costantini: “Governo nemico di ristoranti, palestre e dei luoghi della cultura”



L’ennesimo DPCM varato nella notte tra il 24 e il 25 ottobre 2020 prevede ulteriori restrizioni che, vista la situazione sanitaria, si sono rese sì necessarie ma alcune appaiono incongruenti e punitive e vanno a colpire settori importanti della nostra economia, come ad esempio la ristorazione, già stremati dal precedente lockdown – affermano i consiglieri Andrea Costa e Umberto Costantini - Ci sono attività che in questi mesi hanno fatto un gigantesco lavoro per adeguarsi alle nuove regole per la sicurezza e nonostante questo oggi si ritrovano di nuovo chiuse”.



“Il rapporto deficit/Pil per il 2020 si attesterà all’11% e il debito/Pil al 159% mentre nel 2019 il rapporto deficit/Pil era risultato pari all’ 1,6 % con un debito sul Pil al 134,8% - proseguono gli esponenti popolari – ci chiediamo come tutto questo extra deficit è stato impegnato visto che dopo la prima fase dell’emergenza, con aiuti lenti, a singhiozzo e che in alcuni casi non sono proprio arrivati, i cittadini si aspettano risposte veloci”.



“Il Governo ha respinto ogni proposta avanzata dalla Conferenza delle regioni in cui veniva richiesto di rivedere alcuni passaggi del DPCM perché non è possibile che a pagare il prezzo più alto siano sempre le stesse categorie – concludono Andrea Costa e Umberto Costantini – da parte nostra chiediamo all’amministrazione spezzina di sollecitare il Governo ad approvare in via d’urgenza un pacchetto di aiuti economici affinché tutte le realtà commerciali coinvolte possano avere indennizzi rapidi e certi e a richiedere l’attivazione di ammortizzatori sociali a sostegno dei lavoratori impegnati nelle attività colpite dai provvedimenti restrittivi”