La Prefetta: "Dialogo con le categorie più penalizzate ma rispetto delle regole"

La Spezia - Massimo dialogo con le categorie più penalizzate ma rispetto delle regole. Prosecuzione del dispositivo per garantire lo

shopping sicuro ed il distanziamento sociale. SI è tenuta ieri in videoconferenza la prima seduta dell’anno del Comitato

provinciale per l’Ordine e la sicurezza pubblica, a cui hanno partecipato l’assessore alla Sicurezza del Comune della Spezia, quello di Sarzana, i rappresentanti delle Forze di Polizia e i rappresentanti delle associazioni di categoria.

All’attenzione del Comitato l’iniziativa organizzata via social a livello nazionale da parte di alcuni ristoratori e baristi per protestare contro le misure anti-Covid, che stanno imponendo loro prolungate restrizioni, sulla quale le forze di

polizia effettueranno un’attenta vigilanza. “Esprimo grande apprezzamento per l’atteggiamento solidale, ma responsabile delle associazioni di categoria, che si sono dissociate dall’iniziativa. Tutti comprendiamo il momento di grave difficoltà che gli operatori del settore stanno vivendo, ma le rivendicazioni e le proteste devono seguire la via della legalità. Rinnovo il mio impegno a far sì che i ristori giungano ai destinatari nel più breve tempo possibile e a farmi portavoce delle istanze della categoria nelle varie sedi istituzionali, ma devo richiamare gli aderenti all’iniziativa al rispetto delle regole - ha aggiunto il Prefetto, Maria Luisa Inversini.



Il Comitato ha poi confermato il dispositivo di vigilanza interforze, già attuato nei fine settimana scorsi, per garantire uno shopping sicuro alla Spezia e l’osservanza delle misure di distanziamento, soprattutto nell’ora dell’aperitivo.

Solo se vi fossero assembramenti, si procederà al transennamento dei principali punti di accesso al centro storico ad opera della Polizia locale, affiancata dalla Croce Rossa, come già fatto lo scorso autunno.