La Piazza Comune presenta il suo Manifesto per la Spezia 2030

La Spezia - Il futuro della città che verrà, tra utopie da inseguire e progetti concreti per renderle possibili. Sabato 13 febbraio, alle 17, in streaming sulla pagina facebook de "La Piazza Comune", l'associazione civica guarda oltre l'emergenza sanitaria e torna a immaginare il futuro, per plasmarlo. Durante la diretta verrà infatti presentato il risultato del lavoro di oltre due anni di riunioni tramite i tavoli tematici."Questo Manifesto è vivo - spiega il presidente dell'associazione Filippo Lubrano - è un documento condiviso, scritto a più mani e modificato nel tempo. Un esempio puro di intelligenza collettiva, di una città che si è rimessa in gioco per pensare il suo futuro, e l'ha fatto in maniera creativa e ordinata, tramite i dieci tavoli tematici che si sono focalizzati su aree tematiche e geografiche strategiche per la nostra comunità. Quella che presenteremo sabato sarà un'istantanea, ma questo documento continuerà a vivere anche dopo, a rimodellarsi, secondo le urgenze e le istanze palesate dalla pancia - quella vera, non quella che borbotta - di Spezia". Insieme ai rappresentanti dell'associazione ci saranno gli ultimi due sindaci di Spezia che hanno avuto una visione d'insieme per la città, espletata tramite il Piano Strategico, Massimo Federici e Giorgio Pagano. Non ci sarà invece il sindaco Peracchini e gli assessori invitati per sopraggiunti impegni. Il sindaco ha comunque dato la sua disponibilità a un successivo e pubblico momento di approfondimento. L'indirizzo per lo streaming sulla pagina facebook è www.facebook.com/lapiazzacomune