La Piazza Comune, i tavoli sono aperti: "Obiettivi di oggi e di prospettiva"

La Spezia - Lo scorso 9 giugno l’associazione civica La Piazza Comune ha dato il via ai suoi dieci tavoli tematici per una nuova idea di città: negli incontri introduttivi si è parlato di inclusione e solidarietà, salute pubblica, infanzia ed educazione, bellezza, arte e cultura, università, startup e rivalorizzazione della periferia, economia circolare e lavoro “buono”, turismo e sostenibilità, mobilità intelligente e accessibilità e di balneabilità del mare - quest’ultimo il tema che dà quel tocco tanto visionario quanto necessario all’intero progetto. Più di sessanta le persone coinvolte, tutti diversi a livello di età, interessi, background scolastico e lavorativo; tutti con la stessa volontà di dare un contributo per la propria città. "Con l’iniziativa 'Nella mia città' - spiega Milo Campagni, presidente dell’associazione - l’intento è quello di accrescere sempre di più la partecipazione fino ad arrivare a coinvolgere tutta la cittadinanza per poter iniziare un percorso comunitario e partecipato che veda obiettivi realizzabili a breve termine e allo stesso tempo guardi più in là, da oggi al 2030". Continua Campagni: "Quando nacque l'associazione, circa un anno fa, lanciò un messaggio chiaro: la città non è solo il centro. Le periferie e le loro criticità sono ancora un tema reale e attuale.”



"L'attività non si limiterà al capoluogo - aggiunge Cristina Raso membro del direttivo e uno dei coordinatori dei tavoli - temi come il turismo non possono avere confini amministrativi, lo sviluppo industriale e la possibilità di creare nuove occasioni occupazionali, i diritti essenziali e l’attenzione agli ultimi sono tematiche che vogliamo trattare alzando lo sguardo e lasciando indietro la mediocrità. Ci impegneremo per il bene dell'intera provincia e cercheremo di dire come secondo noi bisogna fare sistema. Non ci limiteremo a considerarlo un leit motiv. Fare sistema è leit motiv ma noi abbiamo iniziato un percorso partecipato, è l’inizio di un viaggio intergenerazionale con e per i cittadini". Per partecipare ai tavoli scrivere a lapiazzacomune@gmail.com