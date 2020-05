La Piazza Comune e il sogno concreto di una città che cambia davvero

La Spezia - Dieci tavoli di lavoro per dare gambe ad un manifesto programmatico che vuole guardare lontano. La Piazza Comune dà appuntamento al prossimo 9 giugno quando quei tavoli saranno sviscerati a circa cento interlocutori per quella che orgogliosamente viene definita dai membri fondatori la più grande operazione di ascolto dei cittadini. Dieci tavoli per altrettanti temi "visionari" che andranno ad edificare l'implacatura di un progetto concreto che abbia una visione più ampia. Della città, dello starci dentro, dell'investirci sopra: "Sono vent'anni che la città non è coinvolta nella progettazione del suo futuro - spiega Milo Campagni, presidente dell'associazione - perché la politica ha smesso di metere al centro la passione e si muove tra una campagna elettorale e l'altra. In mezzo un grande vuoti di partecipazione". Renato Goretta, una delle anime centrali de La Piazza Comune, la paragona al famoso Piano strategico di Giorgio Pagano e dei suoi tavoli: "Rispetto ad allora, possiamo fare ancor di più: abbiamo oggi qualche strumento come le tecnologie. Molto spesso i politici riducono la loro interlocuzione con le persone ai social network e i cattivi esempi sono tantissimi ma quella non è la società, è solo un parte di essa al di la del fatto che vedere un amministratore che battibecca con un cittadino è veramente un brutto vedere. Per poter raggiungere tutti useremo anche strumenti più tradizionali".



Fra le novità che bollono in pentola c'è infatti un'iniziativa particolarmente "analogica": l'associazione metterà delle urne all'interno di una quarantina di locali della città invitando chiunque a scrivere la prima cosa che vorrebbero vedere realizzata: "A questa iniziativa 'vecchio stampo', porteremo avanti l'impegno sul web in modo parallelo e complementare: un sito internet dove l'attività avrà una sua vita, una mail per raggiungere tutti. E l'alternarsi di tavoli tematici dal reale al virtuale - ha continuato Campagni - per arrivare a fine settembre e definire un traguardo. L'obiettivo per quel periodo è quello di scrivere una pagina nuova per la città del futuro". I dieci tavoli saranno affidati alle guide: Federico Lera, Rosanna Pittiglio, Elena Lussiana, Noemi Bruzzi, Nicola Mei, Filippo Lubrano, lo stesso Renato Goretta, Cristina Raso, Marta Michelis e Vito Cani: saranno loro a coordinarli, settore per settore, tema per tema. "I temi che affronteremo - i nostri dieci punti per una Città migliore e più intelligente - vanno dall’inclusione alla sanità, dall’accessibilità al turismo, dalla bellezza alla sostenibilità. Alcuni mi sono veramente cari: economia circolare, mobilità, tecnologia e... balneabilità di Passeggiata Morin. Li affronteremo con due articolazioni: focus group intorno a dieci tavoli e, come dicevo prima, attraverso l’ascolto di tutti, proprio tutti, per definire le azioni e raggiungere i dieci obiettivi che rappresentano una nuova visione della città. Credo che un buon amministratore dovrebbe avere sul suo tavolo sette indicatori: demografia; esodo giovani; esodo sanità; età; occupati; nuove imprese; reddito procapite. Se i numeri fossero (e lo sono) al ribasso vuol dire cattiva amministrazione. Oggettivamente, al di la del colore politico".