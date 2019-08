La Lista Toti-Forza Italia balla sull'onda arancione

La Spezia - Meno di 24 ore dalla svolta di Giovanni Toti e l'onda del terremoto romano arriva in provincia. Non una provincia a caso, ma quella dove è nata la marea arancione che si è portata a casa le tre città più importanti della Liguria e il governo regionale. Il trampolino politico di chi oggi prova a creare un nuovo centrodestra senza Berlusconi con un orizzonte ben più ampio. La forza d'urto della svolta impressa al "Tavolo delle regole sullo statuto" dalla scissione, investe a una settimana di distanza Palazzo Civico alla Spezia. Il capogruppo Fabio Cenerini verga un post che rappresenta il primo stop interno alla rivoluzione totiana. "Da sempre non amo le parole cambiamo, cambiamento, cambiare, erano vecchie trent’anni fa e chi le ha usate non ha mai cambiato niente!", scrive in riferimento al nome scelto dal governatore per la sua nuova creatura politica.



"Come si fa a parlare di cambiamento partendo da chi scappa da Forza Italia come Paolo Romani, Osvaldo Napoli e Gaetano Quagliariello, per il solo motivo che probabilmente in Forza Italia non sarebbe ricandidato e con questa strada “NUOVA” si gioca una carta per salvare la poltrona! Questo sarebbe il modo nuovo di fare politica? - si chiede Cenerini - Chi vuole cambiare veramente, non comincia facendo pressioni per telefono e non rinfaccia un posto dato, in una lista di 32 candidati. Questo in nome della democrazia che parte dal basso o partecipata naturalmente, mica per imporre qualcosa a qualcuno! E per ora preferisco fermarmi qua! Ah dimenticavo.... ovviamente il tutto senza gradi e mostrine, l’importante è che facciate quello che vogliamo noi...".



Il problema è di non poco conto e prefigura una possibile scissione del gruppo consiliare in cui non manca chi vorrebbe seguire Toti nel suo percorso post berlusconiano. "L'altro giorno avevamo preso una posizione attendista per tenere unito il gruppo, poi sono uscite notizie diverse e non concordate in queste ore - dice a CDS, affinando i concetti - Ora vediamo cosa succede. Non è una rottura la mia: io sono un iscritto di Forza Italia, sono entrato in Comune per amicizia con Altero Matteoli, Maurizio Gasparri e altri. Non sono mai stato un arancione e non condivido questo bombardamento contro il partito. Poi sia chiaro che noi appoggiamo convintamente questa giunta. Se il centrodestra si è spaccato, è logico che ci sia chi rimane dov'era. Il rapporto con Toti era più che buono, ma non condivido le sue scelte".



Chiaramente la rottura della compagine governativa voluta da Matteo Salvini e il richiamo alle urne hanno funzionato da ulteriore elemento di instabilità. Giacomo Peserico è sulla stessa linea del suo capogruppo. "Sono iscritto a Forza Italia e di Forza Italia sono stato capogruppo nel 2016 e nel 2017 - spiega - Non ho nulla contro il governatore Toti e mi sono sempre trovato bene con i colleghi della lista che, non a caso, porta il doppio nome così da includere tutte le sfaccettature dell'anima azzurra-arancione. Francamente non so cosa succederà. Ma se, come pare, qualcuno vuole uscire la cosa mi sorprende perché si era detto che il mondo politico da cui veniamo è lo stesso. Oggi la piega sembra essere cambiata, dovremo parlarne: io non sono stato chiamato da nessuno. Faccio politica per passione e proprio per questo la faccio con coerenza. C'ero quando eravamo in pochissimi e ho convinto tanti a fare la tessera di Forza Italia. Sono restìo a tanti cambiamenti e di sicuro sono lontanissimo dalle linee sovraniste e antieuropeiste".