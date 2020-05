La Liguria e il problema delle infrastrutture: "Ministero paralizzato da veti incrociati"

La Spezia - “In questi mesi a causa dell’emergenza coronavirus tutte le difficoltà infrastrutturali della Liguria sono rimaste per così dire sospese. La nostra regione resta la prima piattaforma logistica del Paese, per questo abbiamo bisogno che il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, da troppo tempo paralizzato da veti incrociati, torni a svolgere il suo ruolo, sblocchi tutti gli investimenti strategici che riguardano la Liguria e dia quelle risposte che aspettiamo da anni, da cui dipende il futuro della nostra comunità”. Lo ha detto il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti oggi pomeriggio in Comune alla Spezia al termine dell’incontro in video conferenza con le categorie produttive per illustrare la Fase 2 della ripartenza a cui hanno preso parte, tra gli altri, l’assessore regionale alle Infrastrutture e Protezione civile Giacomo Giampedrone, l’assessore regionale allo sviluppo economico Andrea Benveduti, il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini. “Sul territorio – ha detto Toti – abbiamo un serio problema con alcune concessionarie autostradali alle quali abbiamo chiesto un lavoro costante, su tre turni giornalieri, festivi compresi, per portare avanti i lavori necessari a garantire la sicurezza dei cittadini, prima di tutto, ed evitare la paralisi. Siamo in attesa di un piano in questo senso”.



Quello di oggi è stato un momento di incontro fondamentale fra istituzioni e tessuto produttivo spezzino - dichiara il Sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini - Regione Liguria ha messo in campo misure per 100 milioni di euro per una ripartenza vera e concreta e il Comune è stato facilitatore non solo di mettere a conoscenza tutti gli strumenti messi a disposizione ma soprattutto costruire un filo diretto di ascolto e una sinergia fra le istituzioni e le associazioni che possono dare un contributo importante. Ringrazio il Presidente Toti, l’Assessore Giampedrone e gli Assessori regionali collegati, Berrino e Benveduti, per aver partecipato a questo primo incontro promosso dall’Assessorato allo Sviluppo Economico del Comune di Genziana Giacomelli: è stato uno dei primi incontri organizzati con la regione Liguria, a cui ne seguiranno altri su temi e approfondimenti specifici”.