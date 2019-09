La Lega raccoglie le firme a sostegno di Salvini. Domani appuntamento a Levanto

La Spezia - "Siamo davvero soddisfatti per il grande successo registrato oggi nei gazebo allestiti a Sarzana, Sesta Godano, Vezzano Ligure e Spezia e per la grande adesione dei nostri sostenitori, di chi dice e continua a dire ‘no’ a un governo delle poltrone sostenendo il nostro capitano Matteo Salvini. I veri sondaggi sono questi: le firme raccolte dagli uomini e dalle donne che sperano di andare presto al voto per ritornare ad avere un’Italia in grado di guardare a testa alta l’Europa. A chi ci disprezza e ci augura di finire in disgrazia rispondiamo con un sorriso e un bacione". Così la Lega – Salvini Premier della Spezia rinnovando l’appuntamento con il gazebo di domani, domenica 22 settembre, a Levanto, dalle ore 10 alle ore 13, davanti al Casinò.