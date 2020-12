La Lega raccoglie beni di prima necessità per i meno fortunati, le iniziative

La Spezia - "Si avvicinano le festività natalizie ed in un momento così drammatico per il nostro Paese c'è bisogno di dare un aiuto tangibile a tutte quelle persone che versano in condizioni di difficoltà economica. In questo momento più che mai dobbiamo dimostrare che siamo un popolo solidale, che non siamo indifferenti ai bisogni dei cittadini più colpiti da questa emergenza sanitaria che si sta inesorabilmente trasformando in una crisi economica". E' quanto si legge in una nota della Lega che prosegue: "Le iniziative di solidarietà non sono mai troppe e mai, come in questo periodo, c'è bisogno di piccoli gesti per essere più vicini alle famiglie del nostro territorio. Per questo motivo Lega Sarzana e Lega Giovani La Spezia hanno deciso di lanciare un appello a tutti coloro che volessero donare prodotti alimentari non deperibili, prodotti che saranno distribuiti ad associazioni e parrocchie operanti nel nostro territorio. Ringraziamo fin da ora la generosità di coloro i quali presteranno il loro aiuto e tutte quelle associazioni e parrocchie che sono da sempre impegnate direttamente nel sostenere persone e famiglie che hanno bisogno di vicinanza e supporto".

"Aspettiamo - concludono - coloro che vorranno condividere con le persone meno fortunate presso le nostre sedi di Sarzana ( via Sotto gli Uffizi 20) tutti i mercoledì prima di Natale dalle 15 alle 18:30 e della Spezia ( via Traversa del Popolo 9) tutti i giovedì dalle 15 alle 18:30".